權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 副刊版 2023/05/20 分享： 分享： 香港人喜歡吃日本菜，尤其愛吃以海鮮製作的菜式，吞拿魚憑着獨特口感及味道，不論是刺身或熟食同樣深受歡迎。居酒屋權八於今個初夏推出夏日吞拿魚祭，以日本長崎縣藍鰭吞拿魚入饌，配合不同烹調方法，設計出一系列特 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 2023/05/15 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 4大母親節蛋糕推介 2023/05/08 4大母親節蛋糕推介 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 2023/05/08 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 2023/05/03 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 2023/04/29 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 香港 日本 北京 設計 餐廳 尖沙咀 菜式 魚 銅鑼灣 海鮮