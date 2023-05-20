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權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理

副刊版 2023/05/20

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香港人喜歡吃日本菜，尤其愛吃以海鮮製作的菜式，吞拿魚憑着獨特口感及味道，不論是刺身或熟食同樣深受歡迎。居酒屋權八於今個初夏推出夏日吞拿魚祭，以日本長崎縣藍鰭吞拿魚入饌，配合不同烹調方法，設計出一系列特

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欄名 : 新鮮熱辣

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