權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理

香港人喜歡吃日本菜，尤其愛吃以海鮮製作的菜式，吞拿魚憑着獨特口感及味道，不論是刺身或熟食同樣深受歡迎。居酒屋權八於今個初夏推出夏日吞拿魚祭，以日本長崎縣藍鰭吞拿魚入饌，配合不同烹調方法，設計出一系列特

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