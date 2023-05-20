持續吸人才投資 鞏固港獨特優勢

香港作為國際金融中心，長久以來是許多國際企業開展亞洲區業務、成立地區總部的首選地點之一。我們的策略性地位、國際金融能力、普通法體系、相對簡易的營商程序等因素，都讓我們有甚佳的戰略位置，成為具吸引力的選擇。

以保險行業為例，近期就有報道指，宏利有意把本港分支由百慕達遷冊到香港，而特區政府與保險業界亦正為企業遷冊回港創造條件。香港保險業聯會支持這項倡議，財經事務及庫務局也與相關持份者會面，以聽取各方意見及籌備有關工作。總部位於加拿大的宏利有這項計劃，相信是對一國兩制及粵港澳大灣區所帶來的商機甚有信心。

據報宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，大灣區人口約佔全中國人口的6%，卻佔全國GDP 11%，而大灣區城市的保險滲透率約為6%，不到本港滲透率的三分之一，是一個非凡的商機。

地緣政治不穩 港仍具吸引力

當然，要吸引外資並不容易，有報道指，美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）計劃將亞太區總部和其駐港的高管，從香港遷至新加坡，但該公司表示，會繼續在香港市場維持業務，而香港總部將為聯邦快遞中國、北方、南太平洋業務提供重要支持。

一般而言，企業會視乎市場潛力、營商便利性、具吸引力的稅制、法治情況、能否提供熟練技術的勞動力等因素，選擇營商地點，但有些時候地緣政治亦會影響決定。

香港貿易發展局的全球辦事處網絡，遍布50個商業中心，透過他們積極舉辦多項國際展覽、會議、商務代表團等活動，有助對外推廣。他們在接下來的兩個月，於本港、廣州、深圳、上海、意大利、馬來西亞、泰國等地舉辦和參與不同的活動，包括香港國際醫療及保建展、國際醫療健康周等，其他還有涉及氣候與農業科技、人工智能營銷趨勢、國際鞋類展覽、孕嬰童產品等展覽及活動。

我們見到外國企業對香港愈感興趣，相信當中會有想來港設立公司或地區辦事處。盡管全球政局不穩、經濟不景、中美關係持續緊張，但香港在疫後積極重返國際舞台，經濟正在復甦。

星生活成本飈升 再出招遏樓市

當然，其他國家亦受到地緣政治和經濟不穩所影響，例如新加坡某程度上也因此吸引了大量資金流入，但亦因而令其樓價不斷上漲、生活成本飈升。

新加坡政府在上月推出新措施，為房地產市場降溫，外國人買樓的額外買家印花稅，由30%上升一倍至60%，相信是全球最高的水平；公司或信託方式（非房地產發展商）購買住宅的稅率，則由35%調高至65%。

不斷上揚的樓價，對住宅租務市場造成很大影響，業主可能會大幅加租，或選擇賣樓套現，令租客要另覓地方，甚至要搬到更細、位置更偏遠的單位。據新加坡市區重建局的租金指數，私人住宅物業租金按年上升29.7%，為15年來最高水平。

在新加坡擁有汽車成本也很昂貴，新加坡設汽車配額制，須持有擁車證才可擁有汽車，而擁車證的成本已創下新高，中小型車擁車證公開投標成價達60萬港元、公開組汽車投標成價更升至70多萬港元，這些成本的增加，無疑會令一些外國人重新檢視，應否繼續留在當地發展及生活。

東西薈萃 港經濟發展機遇豐富

一些我們習以為常的事，例如香港所提供的生活質量和高生活水平，原來是挺不錯的。我們擁有獨特的歷史和身份、充滿活力的文化和國際視野、低犯罪率、良好的教育和醫療設施及服務，以及全球其中最方便的公共交通系統，以便利市民大眾到不同地點及戶外，參與各式各樣的活動。經歷超過3年疫情，我們的經濟正在復甦，旅客們都慢慢回到這個生活方便、工作便利和繁榮的地方。

香港充滿活力，東西方文化薈萃，在未來會繼續提供豐富的經濟發展機會，我相信這些優勢都能吸引優秀人才和外國投資者到來，並因此鞏固我們的獨特優勢，讓我們在國際事務中發揮更積極重要的作用。

▲ 香港充滿活力，東西方文化薈萃，未來會繼續提供豐富的經濟發展機會，相信這些優勢都能吸引優秀人才和外國投資者到來，並因此鞏固本港獨特優勢。（資料圖片）