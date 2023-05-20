提升駕駛者安全系數 減交通事故

以往不少車禍，被指與職業司機身體狀態及年齡有關，引起社會及政府關注，運輸署早前已完成檢討司機體檢安排，建議要求的士、小巴等商用車司機，續領駕駛執照的體檢年齡由70歲降至65歲，並改為一年一檢，而私家車司機則維持滿70歲每年或每3年體檢。

修體檢標準 商用車司機一年一檢

至於體檢程序方面，以往須醫生證明的醫療情況並不清晰，亦有聲音認為程序太寬鬆，新建議擬在體格檢驗證明書內列明須檢查項目，包括視力、聽力及手腳協調等，並為醫生提供指引。另外，署方另擬修例賦權運輸署署長，司機若在指定時間拒交醫療報告可被停牌，而毋須待續牌時一併處理。

上述建議目標明年上半年落實，立法會交通事務委員會亦於日前討論相關檢討結果。建議在交通業界及醫學界也引起廣泛討論，主要討論細節亦是圍繞修訂中的醫療情況是否足夠、檢驗的執行細節（如採用之標準），以及檢驗費用應由誰支付等問題。運輸署最近已約見運輸業界代表諮詢意見，除收緊商用車司機體檢年齡，亦建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》中的「指明疾病或傷殘」，列舉多個擬新增不獲發駕駛執照的健康狀況，除了現有的狀況，例如可致突然暈倒的高血壓、不可控制的糖尿病等，亦計劃新增單眼失明、夜盲症、須使用心臟除顫器等狀況。

以往在醫療情況上，只列出建議檢查範圍，在新修訂下署方計劃在體格檢驗證明書必須列明檢查項目，包括視力、聽力、手腳協調、肌肉反應等，新標準亦將更嚴格。以視力檢查為例，以往只要求司機須讀出相距23呎的登記號碼，但新建議則要包括視力及視野，並且以醫療級相關標準為準，視力會採用史奈倫（Snellen）標準，並要求商用司機的較佳眼睛視力要達0.67，即患者要在20呎距離看到正常人在30呎可看見的字體。

新建議對視野亦有嚴格標準，水平視野在商用司機要有160度，另外左右視野及上下視野亦分別至少70度及30度，部分患有青光眼、中風影響視力等人士，亦將被視為不達標。要檢查視野，可能需要醫療儀器級的檢查才能準確量度，除了檢查費用上升，醫學界能否即時應付所需亦是未知數。

須審視對交通成本影響 措施成效

至於手腳協調及肌肉反應等測試，當局亦須仔細規定檢查標準，以供醫學界跟隨，並應訂出司機可重測的標準，以減低不必要爭拗及醫療造假的風險。而為減少不同醫護人員的檢測標準各異，當局亦可供醫護考取資格，作為司機檢查的指定人士，以應付需求。

運輸業界普遍認同，為保障道路安全，提高醫學檢測標準屬無可厚非，但在各種公共交通工具及商用車中，估計小巴業影響最大，因有好一部分小巴司機已年滿65歲，平均年齡亦較的士及其他商用車司機高，業界擔心推出每年一檢後，會令小巴司機嫌麻煩而索性退休，令業界人手更短缺；亦有司機擔心，體檢費用會隨項目增加而上升，並希望署方能提供津貼，但亦須防止司機藉執照趁機濫用服務。

相信在新修訂下，當局有需要審視措施成效，以及整體申請執照程序是否順暢，亦要監察有否大幅影響不同公共交通工具的司機數目，若措施造成司機超額淘汰，將令交通成本增加，影響民生。署方亦應持續分析私家車及商用車事故資料，審視措施能否減低不必要的交通事故，亦須研究是否有需要同時收緊私家車司機體檢，與商用司機看齊。本港人煙綢密，駕駛者稍一不慎均可釀成大錯，逐步提升司機的安全系數，對大眾至關重要。（文章只代表個人立場）