在家樓下遇到鄰居陳太，她們一家剛飲完茶慶祝母親節。

「母親節快樂呀！」我笑着向陳太和她女兒說。

陳太女兒笑着回應：「陳太今天很高興，有花收，又有大餐吃，最重要是不用洗碗，可以好好享受一下！我和陳太天天都是母親節！雖然婚後不跟媽媽一起住，但我們經常用視像通話，周末也相約飲茶！」

陳太微笑說道：「我真的很喜歡飲茶，但經常吃點心，會否不太健康？」

「雖然點心真的比其他類型的餐點較高脂高鈉，但也有些點心或小點是相對較健康的，譬如蒸點類，例如叉燒包、雞包仔、蝦餃、菜苗餃、燒賣、鮮蝦腸粉、叉燒或帶子腸粉、白灼牛柏葉或魷魚等。而小點包括鹹菜豬肚、滷水牛腱，都屬較佳之選。至於較健康粥粉麵飯類，建議皮蛋瘦肉粥、雪菜肉絲湯米、蠔仔肉碎泡飯等。」作為營養師的職業病又發作了，我詳細地向她們解釋，並提出建議。

「原來，健康飲茶大有學問。」陳太的女兒說道。

「其實，不僅是選擇食物有竅門，去茶樓飲茶也要謹記進食三部曲：第一、可柯打最少兩款以上提及的低脂肪五穀類，即是包、粥、飯、腸粉等；第二、可選一至兩款相對蛋白質較高的點心，如豬肚、牛柏葉、魷魚、蝦餃等；第三、柯打一碟走油灼菜。因為你們經常飲茶，這樣吃會較健康。另外，由於點心較鹹，謹記要多喝水和進食高鉀水果去水腫啊！」

陳太女兒立即搶答：「喔！即是香蕉、火龍果、奇異果、木瓜這些？」

我點點頭表示讚賞，說道：「對啊！若同行的老友患有高血壓或腎病的話，便要着他們諮詢營養師作個別建議了。」