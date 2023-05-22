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想做就要做得到

副刊版 2023/05/22

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幾乎四十年前，某香煙品牌的經典電視廣告，用了「想做就去做」做宣傳口號，當時令人印象深刻。廣告故事是關於型男跑去參與危險刺激玩意，當然死唔去兼到最尾擺出個chok樣，整個廣告呈現品牌向來主打的豪情形象。「想做就去做」更變成經典金句。

人生無常，能夠有「想做就去做」的豪情和熱情，當然要去做。暢銷書作者布朗妮．維爾Bronnie Ware的著作《The Top Five Regrets of the Dying》（中譯：和自己說好，生命裏只留下不後悔的選擇：一位安寧看護與臨終者的遺憾清單》，記錄了臨終者的各種掙扎遺憾，她歸納為人生中最遺憾的五個後悔：一、希望自己曾有勇氣活出真我人生，而非其他人期望我有的人生；二、希望自己並沒有那麼努力工作；三、希望自己曾有勇氣表達個人感受；四、希望自己跟吾友一直保持聯絡；五、希望可以讓自己更快樂。死亡並不恐怖，在臨近死亡動彈不得時才頓悟：「早知我在氣息尚存時應該如此做……」這種終於明白的醒覺但一切已太遲的遺憾，其實比較可怕。所以，此生想做的事情，應當去做，免他日遺憾。

但我不會叫人「想做就去做」，而是「想做就要做得到」；見過很多「想做就去做」的衝動，最後卻沒有做得到的結局。中年人既然還有這股豪情，當然要去做，但着眼點不僅單單「去做」，而是要有「做得到」的頭腦和毅力。此外，我發現，能夠「想做就要做得到」的人，都不是只單靠個人獨勝的。愈早明白一個人力量有限，愈能跟周遭的人產生互相支持和幫助的善循環，那就愈能把想做之事情/夢想事半功倍地做得到。環觀四周，欠缺善循環者，往往只有空想去做的自我陶醉，鮮有做得到的成果。相反，能夠凡事「想做就做得到」的人，都是頭腦、毅力和人緣很強的人，三種元素絕對能後天培養和增強。人到中年，若未能與他人有善循環，那就先好好做好一個人，才去講夢想。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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