幾乎四十年前,某香煙品牌的經典電視廣告,用了「想做就去做」做宣傳口號,當時令人印象深刻。廣告故事是關於型男跑去參與危險刺激玩意,當然死唔去兼到最尾擺出個chok樣,整個廣告呈現品牌向來主打的豪情形象。「想做就去做」更變成經典金句。

人生無常,能夠有「想做就去做」的豪情和熱情,當然要去做。暢銷書作者布朗妮.維爾Bronnie Ware的著作《The Top Five Regrets of the Dying》(中譯:和自己說好,生命裏只留下不後悔的選擇:一位安寧看護與臨終者的遺憾清單》,記錄了臨終者的各種掙扎遺憾,她歸納為人生中最遺憾的五個後悔:一、希望自己曾有勇氣活出真我人生,而非其他人期望我有的人生;二、希望自己並沒有那麼努力工作;三、希望自己曾有勇氣表達個人感受;四、希望自己跟吾友一直保持聯絡;五、希望可以讓自己更快樂。死亡並不恐怖,在臨近死亡動彈不得時才頓悟:「早知我在氣息尚存時應該如此做……」這種終於明白的醒覺但一切已太遲的遺憾,其實比較可怕。所以,此生想做的事情,應當去做,免他日遺憾。

但我不會叫人「想做就去做」,而是「想做就要做得到」;見過很多「想做就去做」的衝動,最後卻沒有做得到的結局。中年人既然還有這股豪情,當然要去做,但着眼點不僅單單「去做」,而是要有「做得到」的頭腦和毅力。此外,我發現,能夠「想做就要做得到」的人,都不是只單靠個人獨勝的。愈早明白一個人力量有限,愈能跟周遭的人產生互相支持和幫助的善循環,那就愈能把想做之事情/夢想事半功倍地做得到。環觀四周,欠缺善循環者,往往只有空想去做的自我陶醉,鮮有做得到的成果。相反,能夠凡事「想做就做得到」的人,都是頭腦、毅力和人緣很強的人,三種元素絕對能後天培養和增強。人到中年,若未能與他人有善循環,那就先好好做好一個人,才去講夢想。