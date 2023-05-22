維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便

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香港人喜歡入廚，更會挑選有機及天然食材，為家人準備健康菜式。維他奶山水推出全新有機蒸煮嫩豆腐220克包裝，小盒包裝切合小型家庭分量，可以「一盒一餸」即開即煮，瞬間可烹調有機豆腐料理，比叫外賣更快，更食

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欄名 : 新鮮熱辣

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