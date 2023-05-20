英試數學卷20年最難 反思教改目的 國際版 2023/05/20 分享： 分享： 英國全國小學生的標準評估測驗（SATs，類似本港學能測驗）近日舉行，有教師批評今年的數學卷是20年來最難。猶記得英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾提出強制所有學生修讀數學科至18歲，情況不禁令 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 2023/05/13 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 多聽意見求證 拆穿假新聞 2023/05/06 多聽意見求證 拆穿假新聞 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 2023/04/29 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 英國 學校 工程 小學 老師 文學 辛偉誠 哲學 語言學 數學科