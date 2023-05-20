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英試數學卷20年最難 反思教改目的

國際版 2023/05/20

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英國全國小學生的標準評估測驗（SATs，類似本港學能測驗）近日舉行，有教師批評今年的數學卷是20年來最難。猶記得英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾提出強制所有學生修讀數學科至18歲，情況不禁令

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撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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