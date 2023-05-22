美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 行政人員版 2023/05/22 分享： 分享： 如馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技和腦機接口初創企業Neuralink等的美國科技公司，一直積極研發能置入人體的醫療科技技術，惟相關大腦植入物技術，一直未獲當局批准。 Neuralink競爭對手 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 今日 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 2023/05/19 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 2023/05/19 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 2023/05/17 外媒指官網資料清空 OPPO疑撤出德國 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 2023/05/17 ChatGPT網頁瀏覽功能 訂閱戶下周率先試 創新科技及應用 科技行業 科研 美國 馬斯克 醫療科技