習開啟中國中亞新合作 釋放哪些訊號

上周四至五（18至19日），在古絲綢之路的東方起點陝西西安（古稱長安），首屆中國-中亞峰會隆重舉行。

中國國家主席習近平與哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）進行會談。習近平主持首屆中國-中亞峰會，並發表主旨演講。

此次峰會提出，構建更加緊密的中國-中亞命運共同體，為推動構建人類命運共同體貢獻力量，6國共同簽署《中國-中亞峰會西安宣言》。

在世界百年未有之大變局加速演進下，習近平主持首屆中國-中亞峰會，釋放了哪些重要訊號？

首屆峰會 打造命運共同體樣辦

習近平在峰會主旨演講中提出，建設中國-中亞命運共同體要做到4個堅持：1）堅持守望相助、2）堅持共同發展、3）堅持普遍安全、4）堅持世代友好；並提出8個方面的措施：1）加強機制建設、2）拓展經貿關係、3）深化互聯互通、4）擴大能源合作、5）推進綠色創新、6）提升發展能力、7）加強文明對話、8）維護地區和平。

「4個堅持」和「8個方面」涵蓋經濟、文化、科技、安全等諸多領域，這實質上是勾勒出打造「人類命運共同體」的「中國-中亞」版本之藍圖。

人類應該構建一個甚麼樣的世界？美國以冷戰思維謀劃世界，拉攏一些所謂「民主國家」，對抗所謂「專制國家」，不斷挑起矛盾，令世界變得動盪不安。習近平提出的「人類命運共同體」理念，則是以「和合理念」謀劃世界的未來，這個理念超越不同文明之間的界限，體現大視野、大格局、大境界。

「人類命運共同體」提出至今，美西方並沒有認識到其巨大價值，但中亞國家愈來愈認識到「人類命運共同體」才是促進世界和平、增進人類福祉的正確選擇。中國與中亞5國的國情有別，但建交30多年來，互信互利，合作的領域愈來愈多、愈來愈廣、愈來愈深入，中亞5國與中國的貿易已從不足百億美元，發展到700億美元。中亞5國與中國攜手打擊「3股勢力」，促進各國和地區的安寧。

事實說明，凡事求同存異，就能找到最大公約數；遇到矛盾對話而不是對抗，就能化解分歧。總結經驗，拓展思路，面向未來，習近平提出「4個堅持」和「8個方面」的倡議，意味「人類命運共同體」的「中國-中亞版」，已從「大寫意」逐步變成「工筆畫」。多少年後，當我們回望歷史，會發現此次峰會開啟國與國合作的新模式，為「人類命運共同體」提供樣本。

這對香港來說也有重要啟示，中國和中亞5國差異很大，都可成為「命運共同體」；香港與內地同屬於一個祖國，人同種、書同文，更應同呼吸、共命運，形成一個牢不可破的共同體。香港加快融入國家發展大局，就可形成應對風險挑戰的強大力量，不懼未來可能出現的驚濤駭浪。

中國向西開放提速 港可抓機遇

習近平和5國元首會見記者時表示，將以共建「一帶一路」合作10周年為新起點，加快發展戰略對接，推動貿易自由化便利化，擴大產業與投資合作，推進中國-中亞交通走廊建設，支持建立中國-中亞能源發展夥伴關係，鼓勵高新技術合作，保障地區糧食安全，共同打造深度互補、高度共贏的合作新格局。

這段話內涵豐富，關鍵詞是：經貿、能源、交通、糧食安全，這預示中國-中亞合作將加速，中國向西開放的力度會更大。

中國內地的開放，是從東南沿海開始的；如今着力打造東西雙向開放的新格局，過往被視為閉塞的西部地區，如今也變成了開放前沿。

中亞5國有着豐富的石油和天然氣資源，這正是中國所需要的。長期以來，中國的石油主要依賴中東地區，從中東到中國不僅運輸綫路太長，而且在國際局勢緊張情況下，很容易被「掐斷」。作為世界第二大經濟體的中國，不能不考慮能源安全，中國和中亞5國的石油和天然氣，恰恰可為中國開闢第二條「能源綫」。

中亞5國地處內陸，交通不暢是共同短板，中歐班列開通後，這些「鋼鐵駱駝」大大縮短中國和中亞之間的時空距離，從西安出發的班列，一周就可抵達中亞。中國的高鐵世界第一，內地已建成4萬多公里，未來中國高鐵向中亞延伸，將把中亞與中國連成一體，「命運共同體」將實現物理連接，這為該區域貿易便利化，提供更好條件。

中國有14億人口，糧食安全是「國之大者」，未來中亞5國的農產品源源不斷地運往中國，形成可靠的供需關係，將使中國的糧食安全多了一道保障。

中國向西開放的力度加大，對香港來說是一件好事。香港的專業服務全球一流，完全可從中找到金融、法律、會計等領域的合作機會，在服務中國-中亞的同時，做大自己的專業服務。

堅決打擊分裂勢力 保和平穩定

習近平指出，將堅決打擊一切形式的恐怖主義、分裂主義、極端主義、以及毒品走私、跨國有組織犯罪，加強生物安全、網絡安全、應急救災合作，繼續幫助阿富汗人民維護安全穩定、實現和平重建，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的中亞。

中亞曾是各種勢力的角力場，冷戰時期的蘇聯入侵阿富汗，後來的美國駐軍阿富汗，都把中亞變成動盪之地；而「3股勢力」在中亞崛起，也曾給中國新疆帶來影響，「疆獨」勢力曾經猖獗一時。

隨着「人類命運共同體」的「中國-中亞版」逐漸成熟和定型，中亞和平穩定，中國西部安寧。古代絲綢之路曾給中亞和中國帶來千年繁榮，未來中國西部更加穩定，意味「疆獨」勢力沒有生存的空間，也沒有捲土重來的可能性。

這些變化與香港息息相關，「港獨」、「台獨」、「疆獨」、「藏獨」等分裂勢力，曾經在境外聯合，試圖「抱團取暖」，顛覆國家政權；中亞和平，新疆安寧，「疆獨」勢力覆滅，對「港獨」勢力也是沉重的打擊。

中國國際地位提升 利好港發展

首屆中國-中亞峰會的舉行，再次充分說明，中國的國際地位繼續提升。

中國作為世界第二大經濟體，已經建立中國-非洲國家、中國-阿拉伯國家、中國-拉丁美洲國家等多個對話合作機制。此次建立更加緊密的中國-中亞「命運共同體」，則體現出中國與中亞5國走得更近、關係更親密、互利更多元。

不妨再看看最近一年多來與中國有關的件件大事：中國成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗恢復外交關係，中東出現和解潮；中國正在勸和促談，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用；中國與一些國家的貿易用人民幣結算，「去美元化」漸成趨勢；今年首季中國經濟增長4.5%，領先全球，國際權威機構不斷調高對中國經濟的預期；一些外國政要「排隊」訪華，希望與中國合作……中國在國際政治、經濟領域的角色更加重要。

中亞5國與中國簽署《西安宣言》，僅是中國國際地位提升的一個事件，還有更多事件標註中國的國際形象、影響力之「上升曲綫」。

國家地位的持續提升，給香港帶來很多利好。無論是香港在一帶一路沿綫開拓市場，還是做大人民幣結算業務；無論是外資進入內地，還是內地企業走向國際市場，都隱藏着「香港機遇」。香港積極謀劃，就可以不斷有所收穫。

▲ 國家主席習近平在首屆中國—中亞峰會發表主旨演講，提出構建更加緊密的中國中亞命運共同體，為推動構建人類命運共同體貢獻力量。（新華社資料圖片）