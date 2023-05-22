俄成中國附庸？ 倘若成真應怪誰

有甚麼緊要過「和中國競爭」？就是要阻人成功先要阻自己失敗！美國最快6月1日違約，白宮國會債限談判無進展，拜登失約本周澳洲美日澳印四方峰會，以及歷來首次美國總統訪問巴布亞新幾內亞這南太島國。

巴新為迎接這貴賓原定今日（22日）旋風到訪3小時，乾脆定了全國假期，舉國力搞美印與太平洋島國峰會。怎料拜登一次過對印太20多國No Show！無辦法，家裏起火，仍能去日本G7峰會大談中國，對這八旬老人已很了不得。

中國與中亞擴合作 俄似不再牴觸

債限危機搶盡西方傳媒焦點，以至西方一位「離經叛道」大國領導人最近出位表態也無甚回響。法國總統馬克龍斷言，俄羅斯已輸掉地緣之爭，芬蘭加入北約後，俄已失去波羅的海出口，「實際上漸成中國附庸」。

馬克龍自然遭俄方狠批，而假如俄羅斯真的成為中國附庸，緊張的按理應是美國。上周至少有一件事說明，中國在中俄關係間分量正在加重：中國-中亞峰會在古絲綢之路起點西安召開，是六國首次實體峰會。有評論稱中國「直搗俄後院」，這或許誇大其詞，但俄烏戰爭爆發後，俄羅斯對中國同中亞國家合作不再那麼牴觸，卻是經得起事實檢驗的結論。

海參崴境外中轉港 降成本增效益

至於另一件事，俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）成為中國內貿跨境中轉口岸，固然亦有一定意義，但港台、新加坡等地華文媒體紛稱「俄時隔163年對華重開海參崴」就蝦碌了。

中國東北大得誇張，未計內蒙東部，三省已兩倍日本有餘。去過黑龍江玩的都知道，一站去下一站坐車起碼半日，這還是在中國路網發達下所需的時間。東北產品大量運向南方沿海，若先要走上千公里到遼寧營口、大連等港口，效率很低，到海參崴上船就快捷得多。

海參崴這消息所以吸睛，自因俄羅斯值得心虛。姑勿論馬克龍是否言過其實，俄羅斯歷史確實就是尋找不凍港出海口的歷史，這邏輯至今天烏克蘭衝突都未變。

中俄1689年《尼布楚條約》商定外興安嶺為界，止於冬季冰封的鄂霍次克海。到1858年，俄羅斯迫使中國簽署《璦琿條約》，奪去黑龍江以北60萬平方公里土地；1860年再趁第二次鴉片戰爭、英法聯軍火燒圓明園之機打劫，以《北京條約》奪走黑龍江以南、烏蘇里江以東包括庫頁島共40萬平方公里，海參崴自此歸俄，其俄文名Vladivostok就是「征服東方」之意。（海參崴港冬季仍可冰封，當年俄羅斯與蘇聯都曾繼續染指東北，希望控制旅順港。）

問題是，海參崴2007年已成為中國內貿跨境中轉口岸。中國海關總署今次只是將適用此機制的省份，由黑龍江一個新增吉林變兩個。俄羅斯開放的中轉口岸更不止海參崴，還有當地以東的納霍德卡港（Nakhodka）、東方港（Vostochny）、以南的斯拉維揚卡港（Slavyanka）。朝鮮羅津港也在發揮相同作用。

這意味甚麼？上述港口中，海參崴無疑是發展程度最高、基建配套最齊一個。海參崴自沙俄時期就是俄太平洋艦隊軍港，蘇聯時期對外國人關閉，冷戰結束後才恢復貿易功能。中俄貿易自俄烏戰爭以來加快增長，中國擴大利用海參崴作為內貿中轉港，赴海參崴對俄出口船隻卸貨後，吉船回程機會就會降低，提升效益。

事實上，同意吉林省新增海參崴為境外中轉港，只是中方基於中俄多年合作的一項新微調。至於俄羅斯自俄烏戰爭後，是否減輕了對中國參與俄遠東地區發展的戒心，可以從其他事實觀察。

民間對俄投資未熱 嫌市場效率低

俄總統普京本月下令，研究增加烏拉爾、西伯利亞及遠東地區糧食產量、擴大對華出口。俄總理米舒斯京月中批准加大動用遠東管道，包括薩哈林島（庫頁島）至黑龍江管道對華輸送天然氣。普京去年在海參崴東方經濟論壇表示，要與亞太夥伴發展經濟，讓俄遠東現代化，包括試行海關優惠政策。中俄去年同意合作投資79個重大項目，總值超1600億美元，但未公布詳情。

俄遠東地區資源極豐富，出產全俄98%鑽石、50%黃金、40%海產、三分之一煤。當地油氣庫存遠超中國，難以估量。

不過，這700萬平方公里（全俄40%；中國面積960萬平方公里）只住了800萬人（不到全俄6%）；氣候嚴寒、基建落後、勞動力和市場不足，都嚴重制約發展。

俄羅斯一直防備中國，則額外阻礙了俄遠東趕上東北亞發展進程。俄自葉利欽時代就不乏遠東大計，但都無切實執行。2014年克里米亞變天後，西方制裁雷大雨小，俄遠東於是又再蹉跎。中俄沿黑龍江邊界過千公里，去年才開通首座跨江大橋，來往黑河與布拉戈維申斯克（海蘭泡）終於不用坐船。

相比中俄官方打得火熱，中國民間對投資俄羅斯往往大潑冷水。這既夾雜歷史情感，亦有對俄方在自身市場機遇有限下，仍堅持歧視性制度的不滿。蘇聯解體30多年，俄遠東仍只有不到1萬中國居民。陸路去俄遠東的中國旅客，過關等一兩個小時是家常便飯（不是人太多是效率太低，關員更不在乎你等），即足以說明一切。

聽其言觀其行 握機遇振興東北

俄羅斯現在與西方徹底翻臉，會否誠心「脫歐入亞」？或許吧。但也有可能只是相對真誠的權宜之計。不管大家怎說，俄羅斯肯定絕不想當中國附庸，而中俄邊境人口、資源、發展對比明擺着，要是真的開放，數十、上百年後會怎樣？（以俄裔人口搞分裂的老手俄羅斯自己清楚。）西方封鎖雖令俄必須加大依靠中國，但俄定必亦會盡可能延後中國「收復故土」成熟時機。

因此，對於俄羅斯新一波振興遠東計劃，中國人不用煲、不用貶、不用急，宜聽其言觀其行，並把握機遇首先振興東北。

俄羅斯「甘冒當中國附庸風險」，中俄兩個接壤大國至少在當前歷史階段放下矛盾，實現人類歷史罕見創舉，美國自有「功勞」。

布熱津斯基一輩美國戰略家不是早已指明，千萬不能讓中俄走到一起嗎？今天的美國政客為何不聽呢？俄羅斯本已無力稱霸，北約為何頑固東擴？也不怪他們。他們明知各國正在去美元化，但還是照樣以債限玩火，這些人焉知戰略何物？

▲ 俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）成為吉林貨物跨境中轉口岸，只是中方基於中俄多年合作的一項新微調。（新華社資料圖片）