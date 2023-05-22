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葉世雄倡政府 發牌規管美容師

港聞版 2023/05/22

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美容業銷售手法及服務質素等投訴不斷，香港美容業總會創會主席葉世雄認為，只有政府直接發專業資格牌照規管美容師，並為行業訂守則，才可以解決美容業多年問題。

可拒僱主不合理要求

他指，美容業現時無守則，從業員也

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