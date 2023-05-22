葉世雄倡政府 發牌規管美容師 港聞版 2023/05/22 分享： 分享： 美容業銷售手法及服務質素等投訴不斷，香港美容業總會創會主席葉世雄認為，只有政府直接發專業資格牌照規管美容師，並為行業訂守則，才可以解決美容業多年問題。 可拒僱主不合理要求 他指，美容業現時無守則，從業員也 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 美容院易手劏舊客 「1+1」續療程牟利 今日 美容院易手劏舊客 「1+1」續療程牟利 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 今日 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 今日 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 你可能感興趣 美容院易手劏舊客 「1+1」續療程牟利 今日 01:00 美容院易手劏舊客 「1+1」續療程牟利 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 今日 01:00 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 今日 01:00 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 社會民生 美容儀器 美容 美容業 健康美容 銷售 服務 行業 商業