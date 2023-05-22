消委會過去3年共接逾4,000宗美容院的投訴，其中有關結業的投訴最多，佔近3成，涉及金額最大的個案達110萬，而單是今年首4個月也已有32宗，佔近1成。香港美容業總會創會主席葉世雄稱，近年美容院結業新

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