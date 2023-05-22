美容院易手劏舊客 「1+1」續療程牟利 欠債愈多轉售價竟愈高 消費者如任人宰割 港聞版 2023/05/22 分享： 分享： 消委會過去3年共接逾4,000宗美容院的投訴，其中有關結業的投訴最多，佔近3成，涉及金額最大的個案達110萬，而單是今年首4個月也已有32宗，佔近1成。香港美容業總會創會主席葉世雄稱，近年美容院結業新 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 今日 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 葉世雄倡政府 發牌規管美容師 今日 葉世雄倡政府 發牌規管美容師 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 今日 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 你可能感興趣 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 今日 01:00 老行尊接手美容院 示範「無痛過渡」 葉世雄倡政府 發牌規管美容師 今日 01:00 葉世雄倡政府 發牌規管美容師 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 今日 01:00 財困喜遇白武士 舊女東冀同業受助 美容 健康美容 美容業 商業 社會民生 服務 行業 消委會 結業 退休