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「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄

政治版 2023/05/22

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扶助基層學生向上流，除了政府，企業力量亦很重要，不少基層學生未曾搭飛機外遊，國泰航空昨日安排了一趟特別航班，讓「共創明Teen」約170名師生一起衝上雲霄，在香港上空遨遊約一個半小時，時間上差不多等如

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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