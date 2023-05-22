「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄

扶助基層學生向上流，除了政府，企業力量亦很重要，不少基層學生未曾搭飛機外遊，國泰航空昨日安排了一趟特別航班，讓「共創明Teen」約170名師生一起衝上雲霄，在香港上空遨遊約一個半小時，時間上差不多等如

...