「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 政治版 2023/05/22 分享： 分享： 扶助基層學生向上流，除了政府，企業力量亦很重要，不少基層學生未曾搭飛機外遊，國泰航空昨日安排了一趟特別航班，讓「共創明Teen」約170名師生一起衝上雲霄，在香港上空遨遊約一個半小時，時間上差不多等如 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 2023/05/20 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 2023/05/19 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 2023/05/18 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 2023/05/17 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 新民黨青委會 做好區務備戰區選？ 2023/05/16 新民黨青委會 做好區務備戰區選？ 政治 國泰航空 政務司 陳國基 香港 台灣 航空 遊戲 老師 義工