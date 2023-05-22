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KOKUAJI╳UCC 3款人氣咖啡雪糕 體驗價$55／3杯

行政人員版 04:00 2023/05/22

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踏入炎夏，得閒食下雪糕真係透心涼㗎！公關姊妹同黛安講，最近惠康與全新品牌KOKUAJI共同研發嘅首批優質雪糕，特別選用咗日本人氣UCC 3款王牌咖啡，包括口感柔和嘅The Blend 114、甘醇精緻嘅The Blend 117，以及經碳火深度烘焙嘅炭燒咖啡，研發期間亦加入唔同嘅原材料，打造出3款獨特口感及滋味嘅雪糕，其中「香滑榛子碎咖啡雪糕」就喺香濃幼滑雪糕配上粒粒榛子，咖啡與堅果嘅組合交織出多重口感；而「香濃咖啡碎雪糕」嘅味道就濃而不膩，啖啖甘醇；至於「炭燒咖啡味雪糕」則入口濃郁回甘，將日本獨有嘅炭燒咖啡風味呈現喺雪糕中，無論係咪咖啡迷都值得一試。

惠康仲會推出優惠，即日起至6月1日，顧客可以至抵驚喜價$55/盒（1盒3杯同款口味）入手全新KOKUAJI x UCC優質雪糕系列，體驗全新冰涼快感。此外，喺5月23日enJoy card day，使用恒生enJoy卡結帳，更可享額外92折優惠，折實後平均每杯只需$16.87（原價$25）。

本文轉載自《晴報

炭燒咖啡味雪糕

香濃咖啡碎雪糕

香滑榛子碎咖啡雪糕

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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