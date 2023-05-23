設6大類別60個獎項　嘉許出色人力資源工作

不論大、中、小企業，人力資源管理也是經營當中不可或缺的一環。出色的人力資源管理能為企業帶來正面影響，令企業的政策執行更順利、幫助建立企業文化等。近年，各行各業均鬧人才荒，如何透過卓越的人力資源管理為企業吸引及挽留人才，已經成為企業不可缺少的一環。為了推動業界重視人力資源管理工作，並表揚憑藉出色的人力資源管理策略及措施於業務上取得優異成績的機構和從業員，香港人力資源管理學會舉辦的「卓越人力資源獎2023/24」現正接受報名。

香港人力資源管理學會是本地人力資源領域的領先專業團體。會員基礎堅實，2022年會員數目接近5,000名，當中公司會員約520家。學會致力推動知識傳播，提升本地人力資源專業水平，助會員及業界了解人力資源專業的最新趨勢和轉變。學會自2012年開始舉辦「卓越人力資源獎」，反映業界專業性，因此被譽為「人力資源界的奧斯卡獎」。今屆獎項更重新設計獎項的框架及評選機制，簡化評審處理流程，令參賽機構和從業員能有更佳的參賽體驗，以達至卓越人力資源管理的效果。



重設及優化大灣區類別



今屆奬項共設有6個類別及60個獎項，適合不同規模及業務的機構參與。獎項類別包括企業類別、人力資源服務機構類別、非牟利組織類別、中小企類別、大灣區類別及個人類別。當中，大會重設及優化了大灣區類別，讓更多在大灣區城市經營及擁有商業登記的機構可以參加。

在每個類別當中亦會就傑出人力資源管理策略及措施評選出以下獎項，包括：優秀獎（Excellent Award）、精英獎（Elite Award）、優異獎（Merit Award）、最佳實踐獎（Good Practice）及僅限於企業類別卓越大獎的專業卓越獎（Professional Practice）。

在企業類別，大會設有9個大獎及16個分項獎項，涵蓋僱員關懷、人力資源數碼化、僱員福祉、職場多元化及共融、ESG措施等，表揚在人力資源各範疇當中有出色表現的企業。

為了令獎項更有認受性和公信力，香港人力資源學會邀請了來自政府、學術界、公營機構的知名人士以及「卓越人力資源奬2023/24」籌委會成員組成評審委員會。評審委員將就參加者參賽計劃及表現作出公平不偏頗的評核，確保獎項授予最佳企業及人選。

「卓越人力資源奬2023/24」現正接受報名，早鳥優惠截止日期為2023年6月17日。

獎項詳情：https://www.hkihrm-awards.org/

報名：https://www.hkihrm-awards.org/apply-now

查詢：2837 3816 / 2837 3892 或 specialprojects@hkihrm.org

（特約）