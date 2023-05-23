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斷親潮

副刊版 2023/05/23

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據說這一屆內地年輕人，除了樂於躺平、好打零工外，還有一樣更「反叛」的作為，叫「斷親」。意思是和家族親戚陸續脫離來往，先是過年不回鄉不串門，不發祝賀問候，久而久之，微信和電話也不聯絡。雖未至六親不認的翻臉，但確實就是再不往來。在那些「吐槽大會」真人騷中，其中最熱門的話題之一，即為對回家和親戚見面大吐苦水。

這尤其多發生在從小鄉村跑到大城市工作的年輕人。過往心態，每多是出城賺錢，基於城鄉差距大，就當犧牲幾年，賺一筆後回鄉蓋房，根始終在鄉間，固有的宗族關係密切。

但現在斷親的現象，則來自幾方面壓力，或是價值觀轉移。最容易理解是返故鄉會被追問的婚嫁問題。始終是傳統保守社會，上一輩對孩子的婚姻命途，還是有種強烈得向家族甚至鄰居交代的責任。一個感受到如此壓力的年輕一代就曾表示，對於她的父母而言，一個「女兒離婚了」的解釋，作為給旁人的交代，竟然還比「女兒還沒結婚」來得容易被消化接受。因為後者就有太多可能性，引其他人八卦聯想。上一代怕的是種種是非閒言多於其他。

另一樣怕面對的，是對家族親戚子女的比較，尤其是事業發展成就等。這看似是對混得不好的後輩而言才準確，但其實若以功能性去考慮亦說得通，就是現在能帶來利益的社會關係變了，往日宗親的裙帶關係（互助、支援、信任及分享資源），被社交媒體的相似興趣群組和更細化的共同愛好所取代。尋求發展資源，不需再像昨日一樣依賴家族親戚，大大減低了「家族的利益用處」，形成就算斷六親都沒大問題。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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