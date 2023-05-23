中年朋友給自己最好的禮物就是做運動。可能年輕還不覺，去到「咁上下年紀」就好覺，平時有做和沒做運動，無論是健康狀態、精神面貌、腰板挺直度、大腦靈活度等，兩者會有非常大的分別。

朋友A說：「我每日都郁。」我問：「點郁法？」A：「在家掃地、吸塵。」我答：「那是勞動，不是運動！」

又例如我阿媽，經常向人宣稱自己「日日做運動」，而且「一起床就做」。她的所謂「運動」，只是醒來躺在床上扭下左、扭下右、揈下手揈下腳。後來，直至她開始走平路都有困難兼喘氣，加上我威迫利誘，說若走不動就難以帶她周圍食好嘢，她才扚起心肝跟上門物理治療師做運動，現時日日與工人姐姐落街走路一小時。

運動應是一個組合，必須鍛練：一、心肺健康；二、肌肉力量；三、肌肉耐力；四、身體靈活性。若一味做一種運動，可能只鍛練到局部，那當然好過無，但久而久之是不足以抗衡身體衰老的走勢。人到中年，至少需要做帶氧運動、負重運動和拉筋伸展。很多人一聽就立刻反應：「邊度有時間？」若每日花半小時到一小時做運動也沒時間，何解又有時間煲劇、看手機、網購呢？世衛已將缺乏身體活動視為引發慢性病的獨立危險因素。美國癌症研究所亦指出，整天久坐不動的人，罹患癌症風險最高，達紅色警示程度。

中年人士，帶氧運動是最必要的，若不慣運動，可由比平時步速快一點的快步走開始，量力而為。腦神經專家Kristen Willeumier呼籲：「帶氧運動是刺激腦神經新生最有效的方法。若你想增加認知能力與智力，就必須做帶氧運動。」想來也是，先父就是長期不動的人，晚年患上失智和柏金遜症。當時作為照顧者的我，親睹腦退化是如何慢慢蠶食一個人的認知和活動能力。因此，我現在不敢偷懶，因為鍛練好身體，其實不僅是給自己、亦是給伴侶和家人最好的禮物。