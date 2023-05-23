東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品

634cm高的世界第一高塔東京晴空塔，迎來第11周年，即日起至6月4日會有連串紀念活動，包括推出11周年限定商品、美饌甜品。以下是值得推介項目，大部分都與「11」這數字有關。

晴空塔內的人氣甜品店Qu'

...