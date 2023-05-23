東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 副刊版 2023/05/23 分享： 分享： 634cm高的世界第一高塔東京晴空塔，迎來第11周年，即日起至6月4日會有連串紀念活動，包括推出11周年限定商品、美饌甜品。以下是值得推介項目，大部分都與「11」這數字有關。 晴空塔內的人氣甜品店Qu' ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 2023/05/22 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 2023/05/20 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 2023/05/15 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 4大母親節蛋糕推介 2023/05/08 4大母親節蛋糕推介 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 2023/05/08 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 美食 商品 表演 東京 甜品 蛋糕 博物館 晴空塔