  • 29°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品

副刊版 2023/05/23

分享：

分享：

634cm高的世界第一高塔東京晴空塔，迎來第11周年，即日起至6月4日會有連串紀念活動，包括推出11周年限定商品、美饌甜品。以下是值得推介項目，大部分都與「11」這數字有關。

晴空塔內的人氣甜品店Qu'

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便
2023/05/22
維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便
權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理
2023/05/20
權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理
港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐
2023/05/15
港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐
4大母親節蛋糕推介
2023/05/08
4大母親節蛋糕推介
鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會
2023/05/08
鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會
美食 商品 表演 東京 甜品 蛋糕 博物館 晴空塔

上一篇文章

九州宮崎親子遊放電之選 高千穗牧場 近距離親親牛羊

下一篇文章

用心做菜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？