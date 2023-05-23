港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 政治版 2023/05/23 分享： 分享： 政府很快對建造及公共運輸業，就輸入外勞提出建議。民建聯議員顏汶羽昨日率先「過大海」，就輸入外勞取經。 顏汶羽昨日赴澳門，會晤澳門工會聯合總會的立法會議員。他稱澳門政府輸入外勞前，大前提是要確保當地工人優 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 2023/05/22 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 2023/05/20 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 2023/05/19 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 2023/05/18 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 2023/05/17 國歌置頂 梁熙與Google代表激辯 政治 就業 澳門 民建聯 人力資源 醫務衞生局