港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經

政府很快對建造及公共運輸業，就輸入外勞提出建議。民建聯議員顏汶羽昨日率先「過大海」，就輸入外勞取經。

顏汶羽昨日赴澳門，會晤澳門工會聯合總會的立法會議員。他稱澳門政府輸入外勞前，大前提是要確保當地工人優

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