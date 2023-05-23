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三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停

行政人員版 2023/05/23

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生成式AI熱潮，激發搜尋引擎供應商之間的競爭。早前有傳手機製造商三星（Samsung）有意改用微軟Microsoft Bing作為其產品的預設搜尋引擎。惟有外媒指，三星已暫停相關審查。

據《華爾街日報》

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欄名 : 科技新知

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