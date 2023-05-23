三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 行政人員版 2023/05/23 分享： 分享： 生成式AI熱潮，激發搜尋引擎供應商之間的競爭。早前有傳手機製造商三星（Samsung）有意改用微軟Microsoft Bing作為其產品的預設搜尋引擎。惟有外媒指，三星已暫停相關審查。 據《華爾街日報》 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 今日 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 2023/05/22 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 2023/05/22 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 2023/05/19 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 2023/05/19 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 科技行業 Samsung Microsoft Google Google Chrome 商業