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Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片

行政人員版 2023/05/23

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美國芯片巨頭英偉達（Nvidia）近年似乎有意挑戰CPU芯片巨頭Intel、AMD的地位。繼去年宣布推出首款CPU芯片，昨在一場超級計算會議上表示，利用自家芯片，建造一台超級電腦。

綜合外媒報道，

...

欄名 : 科技新知

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