Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 行政人員版 2023/05/23 分享： 分享： 美國芯片巨頭英偉達（Nvidia）近年似乎有意挑戰CPU芯片巨頭Intel、AMD的地位。繼去年宣布推出首款CPU芯片，昨在一場超級計算會議上表示，利用自家芯片，建造一台超級電腦。 綜合外媒報道， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 今日 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 2023/05/22 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 2023/05/22 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 2023/05/19 寶馬夥TYDE打造全電動船 最高時速逾55公里 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 2023/05/19 報告：馬斯克購Twitter後 高度活躍用戶發帖率降 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 科技行業 創新科技及應用 商業 超級電腦 科技硬件 處理器