UNIQLO夏日感謝節周五開始 首周必搶人氣UT系列

而家天氣炎熱，係時候換季喇，黛安收到風，本周五（26日）起至6月8日，UNIQLO將舉辦「UNIQLO夏日感謝節」，品牌更為大家準備咗感謝節第一周購物攻略，例如必買超人氣UT系列，仲有過百款優惠包括王牌T恤、短褲、SPORTS UTILITY WEAR系列單品等。

公關姊妹話，感謝節首日新登場嘅有UTGP2023︰MAGIC FOR ALL UT系列，今年為慶祝迪士尼迎來100周年，UTGP2023設計比賽以迪士尼、PIXAR等為主題，從逾萬件參賽作品中揀咗13位獲獎者嘅作品呈現喺UT設計上，到時就可以入手多個人氣UT系列，例如人氣動畫《銀魂》UT和《名偵探柯南》UT等。另外，可用$79感謝價購買男女裝U圓領T恤；Chino短褲和女裝SMART裙褲感謝價只售$149；男裝超彈性DRY-EX束腳褲或女裝超彈性AIRism束腳褲減至$149等。

此外，感謝節期間單次購物滿$400，即可以$1換購BRUNO保冷袋乙個，外遊或露營都好啱用，每日每店名額65個，換完即止。

本文轉載自《晴報》

▲ BRUNO保冷袋