太古地產全新商廈獲兩大國際認證　高踞全球智能辦公樓首0.6%位置

新冠疫情令遙距工作模式開始普及，社會逐漸復常，上班族更為重視辦公室帶來的工作體驗。物業項目能否迎合未來的需要及長遠的可持續發展，可以經由國際認可的評級標準去認證。

在2013年創立的WiredScore樓宇通訊認證，是評估物業發展項目數碼連通度的國際標準，從韌性、智能租戶體驗、尖端科技和前瞻性等方面，評估物業項目能否全面滿足現今辦公樓租戶的需要。至於SmartScore智慧樓宇認證則是在2021年推出，為提供智能用戶體驗的建築物作出認證。SmartScore智慧樓宇認證回應了氣候暖化、身心健康混合工作興起等環球趨勢，評估建築物能否透過現代化的數碼平台提高效率，以及達致可持續發展的最高標準，能獲此認證代表着能提供智能建築和卓越的用戶體驗。

▲ WiredScore樓宇通訊認證（左）及SmartScore智慧樓宇認證（右）是國際認可的評級標準。

太古地產兩座全新商廈獲頒雙重認證 為全球首0.6%



WiredScore亞太區環球總監Tommy Crowley表示，物業項目要獲得雙重認證，必須能確保租戶之各方面的優質體驗，以尖端科技消除任何有可能在建築物中出現的問題，確保提供一個體感舒適的工作環境，也在技術上作出支援。現時，全球只有22個商廈項目同時榮獲兩個認證，佔全球智能辦公樓首0.6%位置。

在香港，太古地產全新商廈項目太古坊二座（Two Taikoo Place）及太古廣場6座（Six Pacific Place）則是本港首兩座同時獲得WiredScore樓宇通訊和SmartScore智慧樓宇最高鉑金級認證的建築物，與此同時更充份表現了太古地產2030可持續發展策略的核心——「社區營造」，透過平衡物業項目在設計與建築方面對美學、功能、環保及文化的影響，從而提升當區工作和生活人士，以至訪客的體驗，高度印證太古地產的建築及創新能力。

▲ WiredScore亞太區環球總監Tommy Crowley認為以人為本是社區發展的重要元素，企業應以營造社區為目標。

太古坊設計重可持續性 二座為商業區核心



太古坊二座首席設計師Jonathan Ward，是美國NBBJ建築事務所設計合夥人，在設計太古坊時尤重視廣泛全面的可持續性。「我們視太古坊為一條紐帶，把多個地方巧妙地環環相扣，締造獨一無二的體驗。」他續解釋，太古坊二座大堂是整座建築群的中心點，透過結合神經科學研究，為租戶打造舒適的環境，藉以促進大腦思考的效率，提升員工創意和工作效能。

▲ NBBJ建築事務所設計合夥人Jonathan Ward冀透過太古坊二座公共區域，促進人與人之間的聯繫。

在硬件方面，Jonathan Ward形容大廈的核心範圍是它的生命線，除了連接所有升降機和樓梯，亦集結能源、數據、機械、道路管理系統等所有讓大廈運作的硬件，巧妙地把多個地方環環相扣，成為頂尖智能企業辦公室，提供智能建築和卓越的用戶體驗，為租戶締造獨一無二的工作空間，發展更廣泛全面的可持續性。

為配合太古地產「社區營造」的理念，Jonathan Ward在設計太古坊二座的公共地方時，特別不設任何阻擋視野的障礙物，希望藉此增加人們的交流機會，促進人與人之間的聯繫。



以人為本精神 推動社區營造



為進一步實踐「社區營造」，加深區內人士與太古坊的連繫，太古地產早於2014年成立了「PROJECT AFTER 6」，為租戶舉辦各類文化藝術活動，如音樂劇大師班、英語音樂劇、音樂會等，讓上班族在工餘時間探索不同的藝術範疇，追求工作與生活平衡，並重新定義商業發展項目的可持續發展。

今年首季，瑞士跨國私人銀行寶盛集團率先將其總部遷往太古坊，旗下員工將聯同香港青年藝術協會參演本年度「PROJECT AFTER 6」的英語音樂喜劇《無問題》，把藝術文化融入上班族的日常生活。

▲ 「社區營造」是太古地產2030可持續發展策略的核心。

（特約）