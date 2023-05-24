講到業界有心人，必須提及吾友Clara—公關界巨頭Ogilvy奧美公關國際集團總裁石嘉麗。她是我在中大新傳學院構思PR Mentorship Program（公關師友計劃）時，心目中一定要帶學生認識的人物。Clara是我在本地業界認識的人當中，最真亦最有國際公關視野的人物之一，且非常關心香港年輕人。

我忽發奇想，與其邀Clara到中大跟學生會面，不如帶學生跳出校園看多一點。一個下午致電Clara，老實不拐彎，直接請求到她公司參觀，Clara二話不說爽快應允。奧美是任何公關和廣告學生一聽都會眼睛發亮、夢寐以求在畢業後想投身之所，難得有參觀機會，學生當然不會錯過。

在百忙之中抽空見面，Clara還準備了很多出色個案跟年輕人分享。她先走入學生人群當中問：「你們認為公關在社會應有甚麼功能呢？」然後，專注地聆聽每個人的見解。年輕人未遇過他們心目中遙不可及的業界人物會這樣主動和真心地想跟他們交流，氣氛登時熱烈起來，紛紛主動舉手發問和分享。

講及如何了解目標群眾時，Clara提醒學生，了解哪些是購買／參與／支持的driving force（推動力）的同時，也要知悉不購買／不參與／不支持的barriers（障礙物）才夠全面。有時要成就一件事，一味加強推動力未必是關鍵，解難的方法可以是把障礙物拿走。Clara打趣地問在座學生：「譬如說，甚麼會令你們對水上活動卻步呢？」有男學生說笑答道：「我的barriers該是大肚腩吧！」眾哄堂大笑。

我在旁觀察，年輕人能在心儀的「大人」很自如和放心地表達和做自己，如此氣氛，久違了。這當然要有像Clara這樣的「大人」先主動地走入年輕人群中對話、聆聽和互動，才可激發出他們可愛和活潑的一面。社會上倘有更多像Clara般的有心人，會很美好。