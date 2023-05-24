DFI零售集團發表企業社會責任報告　關注溫室氣體減排　推行永續採購策略　舉辦食物援助行動

人類過去過度消耗地球資源，永續發展遂成為新世代一種共創共榮、以下一代和環境長遠福祉為目標的發展模式。DFI零售集團（前稱「牛奶公司」）最新發表的《企業社會責任報告》內，透露集團近年大力改革營運方針，加入多項環保政策、舉辦各項大型社區關懷行動連結社會各界，發揮企業社會責任精神，值得業界借鏡。

自2004年聯合國全球契約（UNGlobal Compact）首次把ESG（Environment［環境保護］、Social［社會責任］、Governance［公司治理］）永續發展理念載入報告後，DFI零售集團多年來也在這些面向不斷努力，更從2021年起每年公佈《企業社會責任報告》，整合企業在服務社區、地球的可持續發展及負責任採購三方面的成果。剛公佈的最新一個年度報告中更首次加入了有關重大ESG議題的「績效指標」，具體量化工作成果，讓公眾更容易理解機構在有關方面取得的進展，展示其永續經營的決心。



減少一成溫室氣體排放量 邁向2050淨零排放目標

▲ 集團行政總裁麥殷為社區有需要人士準備熱飯。

據報告顯示，DFI在控制溫室氣體排放量上取得顯著的進展，相比2021年，範疇1及範疇2的温室氣體按年減少了10%，實踐了企業在「地球的可持續發展」方面的短期目標，並向長期目標邁進，在2030年把二氧化碳排放量減低至少50%，並在2050年實現淨零排放。「一間企業履行社會責任，不應抱著簡單完成清單上任務的心態，而是需考慮更長遠的規劃。」DFI零售集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）指出集團近年在ESG方面有一定進展，但並不會自滿，「作為一家企業，我們必需有一個縝密並且能夠務實進行的周詳計劃。」他表示DFI會繼續致力回饋社會。



全城捐贈食物活動連繫社區 助基層市民重拾溫飽權利

▲ 團隊成員於佳節向長者送贈愛心。

根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）數據，全球79個國家中有近3.49億人徘徊在飢荒的邊緣，其中亞洲地區最為嚴重。在香港，不少基層市民每天都要面對溫飽煩惱。DFI除了為弱勢人士籌募捐款，旗下惠康超級市場及7-Eleven亦先後推出了「食咗飯未」和「食得飯啦」全港大型慈善行動，透過集團龐大的店舖網絡，以及由員工組成的公益團隊，與慈善團體膳心連和北河同行合作，捐贈食物及探訪社區人士，推廣互助精神。

▲ 與北河同行合作為基層人士準備飯盒。

自「食咗飯未」推出以來，惠康在短短六個月內便籌得相等於1,600萬碗米飯的善款，並朝著下一個目標2,560萬碗飯邁進。7-Eleven的「食得飯啦」亦期望於一年內籌得200萬港元，相等於80,000個飯盒，為基層人士送上溫飽。北河同行創辦人明哥（陳灼明）表示相當感激7-Eleven一直的支持：「今次的『食得飯啦』互助行動所籌得的捐款，對我們日後在社區支援的幫助十分大。」

自家產品減少對環境傷害 提高動物權益

▲ 集團自家品牌Meadows推出非籠養雞蛋，提高動物權益標準。

▲ 7CAFÉ早前引入100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆，並同時改用物料更環保的全新紙杯及杯蓋，為保護地球出一分力。

DFI創立的自家品牌Meadows為市民提供更多綠色購物選擇。針對地球上近三分之一的魚類面臨「過度捕撈」問題，Meadows的「可持續海鮮」系列嚴格遵從保護海洋生態國際組織海洋管理委員會（MSC）的指引，出售符合可持續捕撈作業的海鮮。以Meadows吞拿魚塊為例，供應商需保證捕獲吞拿魚的過程中不會傷害或殺死海豚，並確保作業的船隻管理良好，且在運作過程不會對環境做成巨大傷害。DFI亦支持負責任採購，出產自家品牌的非籠養雞蛋，改善母雞的生活環境，提高動物權益。



無國界服務社區 輸出本地社會服務概念

▲ 惠康推出「日日有低價」計劃，將精選日用貨品鎖定優惠價格，減輕市民大眾的負擔。

原來DFI近年亦將本地成功的社會服務概念帶到東南亞地區，包括在新加坡及馬來西亞推出「吃飯了嗎」及「Sudah Makan」（馬拉語「吃飯了嗎」的意思）行動，籌募捐款予慈善團體，為當地有需要的人提供基本食糧。集團又分別在香港、新加坡及馬來西亞推出多項活動，如「日日有低價」和長者購物優惠等，紓緩通漲壓力，承擔企業社會責任。

DFI 零售集團2022年《企業社會責任報告》：https://csr.dfiretailgroup.com/2022/

(特約)