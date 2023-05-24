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康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊

副刊版 2023/05/24

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第76屆康城影展可以話用「誇張」來形容，全球巨星報復式出席，如妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、姬蒂白

...

欄名 : 新鮮熱辣

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