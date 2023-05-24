鼠蹊或下陰生理衞生問題，一般視為羞於啓齒話題。平常少談，更易疏於了解，曾有網上分享時有女患者因漏尿遺尿問題，查問自己是否患上前列腺疾病。

本專欄過往幾周分享數篇文章，內容圍繞男女膀胱及下尿路疾病及處理方法。對於下陰疾病，除傳統中西藥物或西醫手術處理外，物理治療盆腔肌肉練習更是改善失禁或二便排洩功能良方。故此，以下將探討盆腔肌肉話題，這既是幫助二便情況，亦有助解決兩性生殖器官問題。

盆腔肌肉位於盆腔向下方結構，前後連結前方恥骨及後方尾骨，兩旁則分別至髂骨坐骨，男女性前後開口大小便尿路及肛門出口，及女性陰道出口。盆腔肌肉功能原理如胸肺橫膈肌肉，既是盛載支撑內臟，盆腔肌肉更能透過收縮放鬆，以控制排洩與生殖功能。盆腔肌肉每每收縮時，能協助約束排洩，以防二便前後失禁；當與肛門肌肉協調放鬆時，則二便排洩順暢無阻。但盆腔肌肉就如身體其他肌肉，亦可因年老體衰，變得痿弱無力，或女性生產後，或男性進行前列腺手術後，受傷後康復不全，肌肉收縮不能。這繼而引起除大小便失禁，女性下陰鬆弛下墜，及加劇男性早洩問題。

若已接受了西醫超聲波或磁力共振診斷，排除腫瘤或增生等器質性病變，或因產後或手術後出現小便失禁問題，這大多因為盆腔肌肉無力引致張力性失禁。患者每次尿量正常或減少，但易因大笑或咳嗽致小便滲漏，這可透過盆腔肌肉訓練得到改善。

要進行盆腔練習，可先要學習肌肉定位及放鬆技巧：方法是可於座位，放置一沙灘毛巾捲於大腿間會陰底，肌肉位置為前後陰之間，應感受到毛巾觸碰處為盆腔肌肉。接着，放鬆肌肉技巧就如平常大小便肛門鬆開動作。先感受肌肉位置及掌握放鬆技巧，繼而再學習相同位置肌肉收縮。收縮盆腔肌肉要領就如忍耐大小二便，鎖緊肛門，男士自覺動作間陰囊上提，女士則陰道收縮收緊。肌肉緩慢收縮收緊，再緩慢放鬆，重複5次，每日早午晚練習。

盆腔肌肉鍛練除有助忍尿無力的引致張力性失禁外，亦紓緩婦女外陰下墜及鬆弛情況，以及男士早洩問題。

▲ （專欄作家提供）