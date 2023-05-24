增中國經濟內生動力 須長遠制度改革

上月底召開的中共中央政治局會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強、需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力。會議強調，擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，須堅持兩個「毫不動搖」，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣，包括鼓勵頭部平台企業探索創新。

也就是說，這次會議以當前國內經濟內需不足為主要矛盾，為了讓經濟持續回升向好，把提振民營經濟、加大科技創新、改善消費環境作為第二季乃至下半年擴大內需的3條政策主綫，而這3個方面都得以經濟的內生動力增強為支撑。

那麼，經濟的內生動力是甚麼？為何當前中國經濟的內生動力還不強？如何增強？一般來說，經濟的內生動力是指，在合適的制度安排下，由經濟主體自身形成的激勵約束機制。在這種機制下，當事人要對其行為決策的成本及收益，負完全的責任，而非外部因素所強制，更不是把行為收益歸於自己，成本則轉讓他人或社會承擔。

到目前為止，為何市場經濟是一種較有效的資源配置方式，就在於市場經濟核心是分散化決策，每一個行為主體能夠根據自身約束條件，對資源配置作出最優選擇，盡管可能會受到信息和認知約束，但這種行為選擇，既體現了個體的完全自主性，也體現了當事人最了解自身約束條件，以及當事人對其行為決策完全負責，其行為完全是內生，以及具有強激勵和約束；而計劃經濟的制度則相反，其資源的配置、商品的生產、流通、分配，都是由計劃者決定，其運行過程的成本和收益，不歸結到當事人身上或外生的，所以這種經濟制度是無效率、不可持續的。

內外需疲弱 經濟呈「弱復甦」

當前中國經濟內生性不強，主要表現在於中國經濟所出現的是「弱復甦」。一方面，「五一」黃金周有2.7億人次出外旅遊，高鐵車票搶購一空，全國各景點人滿為患，在此期間，全國國內旅遊服務業收入達1,480.56億元，已經恢復到2019年的水平；但是，由於絕大多數居民對經濟前景缺乏信心，不願對大額資本支出，例如買車、買房、結婚等，從而導致國內居民需求的嚴重不足。

最近國家統計局公布的數據亦顯示，中國4月製造業指數（PMI）為49.2，較3月的51.9下滑了2.7個百分點。也就是說，在去年12月解除防疫限制政策後，中國的PMI曾持續上升，並且連續3個月都企穩在榮枯綫之上，但上月則出現急劇收縮，下跌到榮枯綫之下，尤其是製造業新定單指數，更是由53.6下跌至48.8，下跌幅度達4.8個百分點。這些數據顯示，當前中國的外需、內需均十分疲弱，經濟增長的內生動力不足。

對於當前中國經濟增長的內生動力不足，這次政治局會議不僅表述得十分明確，也看到問題所在，希望通過提振民營經濟、加大科技創新，增強經濟增長的內生性。提振民營經濟是這次會議着墨最多的地方，在會議公告中，凡是討論企業的地方都涉及民營企業，甚至不低於以往最多出現的「穩」字，這可是近年來中央文件中的第一次。

在會議公告中，在宏觀上要求民營企業有效帶動激發民間投資，在中觀上要推動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新，在微觀上要下決心從根本上解決企業帳款拖欠問題等，可見政府真的希望將提振民營企業政策落到實處。不過，對中國經濟增長有絕對貢獻的民營企業來說，為何對經濟前景缺乏信心，以及內生動力不足？其問題出在哪裏？是短期政策能夠改變的嗎？

可以說，當前中國民營企業之所以對經濟前景缺乏信心，既有政策上的偏差，也有3年防疫政府權力邊界擴張過快及觀念上的問題。例如在2020年前，中國數碼經濟發展得如火如荼，出現了空前繁榮，有幾家中國頭牌平台企業的市值更擠入全球十強；但是，從2020年起對平台企業的反壟斷及防止資本無限擴張的監管，由於監管者對平台經濟的本質特徵了解不多，許多法律制度倉促制定，只能用傳統的反壟斷理論及方式，對平台企業進行治理及監管，因而出現偏差，導致中國數碼經濟全面收縮。

檢討法律制度 振平台企業信心

所以，要讓中國平台企業，特別是頭牌平台企業重拾市場信心，就須對近年所制定的相關法律制度進行全面檢討，用新的制度安排保證平台企業預期的確定性。這是一個長期工程，僅僅在文件上有要求是不夠的。

另外，3年的疫情管制，導致政府權力邊界快速擴張，這自然會弱化經濟主體的內生性，無論是個人還是企業均是如此。最近「淄博燒烤」紅遍全國，其本質就是政府的權力邊界回到原點，真正服務大眾，而不是對大眾管制；可以說，如果「淄博燒烤模式」能在全國擴張與推廣，並延伸到政府治理的各個方面，同樣是增強中國經濟內生性的重要方式。

提振民營經濟 屬長期工程

至於觀念上的問題，政府正在網上清除各種對民營企業的不當言論，這是必然的；但問題的核心，更在於真正對那些散布這些不實言論的人士清除出場，否則他們有點機會又會興風作浪。由此可見，提振民營經濟的問題，並非僅用短期政策及清除相關輿論就可以解決的問題，而是一個長期的工程，是需要理念上的重要調整及法律制度上的重大改革；加大科技創新問題更是如此，如果沒有教育制度重大改變，要實現其目標並非易事。

改善消費環境，是增加中國經濟內生性的重要一環。會議公告要求，與就業掛鈎的居民收入提高，「改善消費環境」以及促進服務消費，排序上由難到易。就目前的經濟形勢來說，服務性消費已經趨勢性向好，所以政府的政策重點，放在居民的大宗消費汽車及住房上。

改善消費 須解收入不均高房價

不過，從公布的數據來看，一方面居民存款快速增長，在此前3年期間，國內居民新增儲蓄額迭創新高，居民總存款由2019年的80萬億元，增加到今年121萬億元；另一方面，全國月收入低於2,000元的人口仍然達8億以上，社會財富分配嚴重不公，許多居民根本沒有能力消費。亦有人測算，中國14億人口中，有7億人負債，家庭總負債佔其可支配收入的比重，已經高達137.9%，而目前美國居民負債率的水平大概為90%。中國居民的高負債率，主要是高房價所導致，對居民需求具有嚴重的擠出效應，所以居民消費環境改善，既有收入提高的問題，也有收入分配嚴重不公的問題，更有高房價問題，化解這些問題，同樣是增強中國經濟內生性的重要方面。

總之，增強中國經濟的內生動力是一個長期工程，需要一系列的重大制度改革，才能夠得以實現。

▲ 增強中國經濟的內生動力是一個長期工程，需要一系列的重大制度改革，才能夠得以實現。（中通社資料圖片）