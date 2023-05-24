邁向持續運營 發揮智慧城市效益

中國過去數十年的城市化（內地稱城鎮化），成績有目共睹；同時，智慧城市在政府的大力扶持下，近10多年也迅速發展，來到今天卻面對不少挑戰，下一步應該如何才可提升效益，甚至化危為機？

用數據說話 城市管理新方式

在1978年，內地城鎮化僅17%，到1996年已提升至3成，之後比率持續向上，到2022年底更達至65%，高於世界平均水平（2021年為56%）。

在2014年，中央政府透過多份政策文件，包括《國家新型城鎮化規劃》及《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》等，明確指示智慧城市的發展方向，並訂明主要目標和重點任務等。時任國家發展改革委員會副主任徐憲平指出，智慧城市是「用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新」的城市管理新方式，涵蓋教育、醫療、就業、社保、住房等關乎人民切身利益的重要領域。這種從上而下的發展模式，可說是典型的智慧城市2.0。

許多城市都緊跟中央政策，北京、上海、廣東、南京等省市，率先把智慧城市列入建設重點。根據2014年的統計數字，當時全國所有副省級以上城市、89%的地級及以上城市、47%的縣級及以上城市，都提出要建設智慧城市。

今天，智慧城市已成為龐大產業，根據研究機構IDC估計，在2022年，中國政府主導的智慧城市市場投資規模為214億美元，折合約為人民幣1,489億，比2021年增長21%，並預到2026年，將升至接近400億美元；而根據數據公司Statista的資料，中國由2015年至2020年6年間，投入建設智慧城市的總資金高達8.07萬億人民幣（下同）。

這些數以百千億的投資，主要做些甚麼？

內地網站「新型智慧城市資訊」，梳理了2022年上半年各省、市、區級政府、國央企中標項目資訊超過3,000條，半年的總中標金額約780億元，發現項目涵蓋智慧城市各個類別，包括政務、交通、社區、水務、應急、教育、醫療等。

投入金額最多的省份，首3位為四川（84億元）、山東（83億元）和廣東（69億元），而側重的項目則有智慧城市、運營中心等（105億元）；政務相關，如政務雲、政務資訊化等（85億元）；以及交通（60億元）等。

應重視實際需求 提高實用性

不過，近年中國城市化面對不少挑戰，其一是如何把這些相對完善的基建，轉化成實際惠民的設施，即IDC指的「場景化應用的實用性和有效性」。

IDC在今年初的報告分析道：「包括政務雲、感知體系、腦類技術平台等在內的基礎性技術……當前的智慧城市部分場景建設，缺乏實際需求支撑，實用性和有效性還有較大的提升空間。」同時，該機構留意到，內地以項目建設主導的智慧城市發展，呈現出「重建設輕運營」的特點，因此建議建立「標準規範、績效管理、發展評價體系」，促使發展模式朝「持續運營」的方向轉變。

優化城市規劃 應對人口老化

另一個挑戰是人口老化加快，因此需要優化城市規劃。

2020年的人口普查發現，全國人口平均年齡是38.8歲（美國為38歲、印度為28歲），可是60歲及以上人口的比重達到18%（2.6億人），規模龐大；而老齡化進程明顯加快，2010至2020年，60歲及以上人口比重上升了5%，與上一個10年相比，上升了2%；全國31個省份中，有16個省的65歲及以上人口超過了500萬人。

當局應對的辦法之一，是逐步延遲法定退休年齡，以發揮長者的知識、經驗、技能之優勢--60歲及以上人口中，13.9%（3,669萬人）擁有高中及以上的教育程度。

此外，政府又將智慧城市建設，擴展到基層社區的建設，例如增加投資於縣的公共服務和醫療保健，以及升級大城市的基礎設施，包括隨着居民年齡的增長，為舊住宅大樓增加電梯。

同時，近年一些企業也與地方政府合作「智慧養老」，例如山東省與實體醫療機構攜手，設置「互聯網醫院」，提供問診、開藥、疾病管理、健康跟蹤等服務。在新冠疫情期間，互聯網醫院既避免了患者親自去醫院就診的麻煩，又減輕了醫療系統的壓力。

建設適老型城市 須處理3大事項

世界銀行在2022年4月發表了《銀色光暈：建設適老型城市》報告（Silver Hues：Building Age-Ready Cities），認為內地要處理好以下3大事項，才可讓長者充分發揮其潛力：

1、完善城市的無障礙標準，讓無障礙設施不再是可有可無或事後補救的措施，這需要加強城市規劃師、建築師、建築工程師和相關專業人員的培訓。

2、建設新設施和改善舊設施同樣需要重視，而在改善舊建築時，建議用公私營合作（public-private partnership，PPP）模式籌集資金。

3、鑑於建設「適老城市」需要額外成本，因此政府應特別關顧中低收入地區的城鎮、家庭和個人，當局可鼓勵創新的解決辦法，特別是以低成本的醫療技術照顧長者集中的農村--按2020年人口普查，鄉村60歲及以上老人的比重為23%，比城鎮高近8%。

筆者期望，中國的智慧城市建設可透過改善運營，盡速令各地人民體驗先進科技帶來的好處；同時，正如國家主席習近平提出以人為核心的發展方向，當局宜提高人民對市政的參與度，藉集思廣益把智慧城市的效益更好地發揮，引領內地成為其他國家及地區的典範。

▲ 中國的智慧城市建設可透過改善運營，盡速令各地人民體驗先進科技帶來的好處。（新華社資料圖片）