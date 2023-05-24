國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」 政治版 2023/05/24 分享： 分享： 內地網民投訴國泰空姐涉歧視一事，國泰一連兩日發聲明「降溫」成效不彰，內地網民一度將「怒火」燒至特首李家超、政務司司長陳國基等人的微博。 立法會今日有口頭質詢關於「吸引旅客來港」，原有議員稱將會追問，政府 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 2023/05/23 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 2023/05/22 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 2023/05/20 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 2023/05/19 答問會特首「有得坐」 幕後功臣曝光 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 2023/05/18 盧寵茂「聲沙沙」 主動申報非染疫 國泰航空 李家超 陳國基 社交平台 歧視 管浩鳴 大灣區