國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」

內地網民投訴國泰空姐涉歧視一事，國泰一連兩日發聲明「降溫」成效不彰，內地網民一度將「怒火」燒至特首李家超、政務司司長陳國基等人的微博。

立法會今日有口頭質詢關於「吸引旅客來港」，原有議員稱將會追問，政府

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