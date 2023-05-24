SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 行政人員版 2023/05/24 分享： 分享： 早前多名外國網民指，SanDisk Extreme及Extreme Pro SSD出現故障，儲存檔案突消失。SanDisk終發布軟件更新，防止SSD清除數據。 綜合外媒報道，過去幾個月，不少網民指4TB ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 今日 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 2023/05/23 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 2023/05/23 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 2023/05/22 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 2023/05/22 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 軟件 SSD