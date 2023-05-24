WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 行政人員版 2023/05/24 分享： 分享： WhatsApp此前推出的「刪除信息」功能，變相成為打錯字後的「救亡工具」。WhatsApp宣布將推出新編輯功能，容許用戶在信息發出後的15分鐘內，修改信息內容。 信息發送者只需按信息框，並點擊「編輯信 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 今日 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 2023/05/23 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 2023/05/23 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 2023/05/22 3款超級瑪利歐GBA遊戲 將登陸Switch Online擴充包 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 2023/05/22 美初創大腦植入物裝置 研發進度領先馬斯克企業 WhatsApp