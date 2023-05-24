WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息

WhatsApp此前推出的「刪除信息」功能，變相成為打錯字後的「救亡工具」。WhatsApp宣布將推出新編輯功能，容許用戶在信息發出後的15分鐘內，修改信息內容。

信息發送者只需按信息框，並點擊「編輯信

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