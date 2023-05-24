DON DON DONKI進駐荷里活廣場 Shopping Jetso三重賞 消費滿$600送$60優惠

日本人氣零售專門店「DON DON DONKI」第10間分店，今日（24日）進駐荷里活廣場，商場特別推出「Shopping Jetso三重賞」，超過1個月每日都會大派購物現金券。黛安知道，推廣期內顧客喺呢間DONKI分店及場內指定商戶消費滿$600，即賞商戶現金券及禮品總值約$60；而VIC會員喺該店消費並集齊指定電子印花數量，仲可換領指定商戶現金券高達$100；喺呢間DONKI分店累積最高消費金額，並成功登記VIC會員積分嘅首5位VIC會員，更可獲$1,000 DONKI禮券及100 VIC積分。

此外，荷里活廣場VIC會員喺6月更可尊享父親節購物獎賞，例如會員可先用低至1折嘅VIC積分換領指定禮品嘅「電子預留證」，憑即日消費滿指定金額及捐款$20畀香港公益金，即可換領禮品送畀爸爸；精選禮品包括JBL GO 3無綫音箱、BRUNO電動研磨咖啡滴濾杯等。6月9至18日，VIC會員喺場內以電子貨幣消費滿$200或以上，仲可參加「Love You Daddy Double賞」賺取2倍VIC會員積分㖭！

本文轉載自《晴報》

▲ 消費滿$250可獲1個印花

▲ 集齊4個電子印花可換指定商戶$50現金券1張