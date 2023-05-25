先被吸引是陣陣朱古力香味，再被吸引是見到香橙片和百香果（Passion fruit），最後才見到這張熟悉臉孔，而這臉孔在記憶中跟今日環境極不配襯。過去二十年偶然見面時，他定穿綠衣，但今天穿白色，過往定是一臉嚴肅地交談，而今天卻堆滿笑容。

走過K11周末小檔口，想不到威院大名鼎鼎的ICU顧問醫生，竟在這裏擺檔賣高級朱古力，不僅是賣而是以大師級姿態親手製作，醫生食指大動之餘，亦極感興趣為何他掛上ICU的Surgical Green（綠衣）而換上廚師的白衣袍。原來，退休前已做足準備工夫，打算離開杏林後，便投身成為Chocolate朱古力大師，他為此而自學及參加課程，憑着醫生的好學習慣不斷嘗試、不斷改良，現今，他那百香果朱古力，已成大器，晉身代表作（signature piece）。顧問醫生承認，工資少了大截，但換來不少歡樂和滿足，比起ICU高壓工作還來得輕鬆。

見他笑容，替他高興的同時，也惆悵若干年後，當醫生離開崗位時，能否維持自我。醫生個人身份大部分建基於工作身份，當不再是醫生時，這個人身份又何去何從？相信這也是不少執業醫生，即使年近八十仍不斷工作的原因，極少數能像這ICU專家般，成功轉化成朱古力大師，把綠衣換成白衣這過程，確實需下不少苦功，更難得是他從容地在商場擺檔，把以往那雷厲風行工作手法完全抹掉，真心投入新工作、新身份。

退而不休重新建立，確是醫生典範。

▲ （專欄作家提供）