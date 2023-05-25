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公關總裁分享公關智慧

副刊版 2023/05/25

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帶學生去Ogilvy奧美參觀，他們上了一堂極實用的實戰課。總裁Clara當日花了寶貴的五小時與學生們共處，她向年輕人講解現時的公關專業，必須做到以下三大功能：

一、Build brand／service／product reputation（建立品牌／產品／服務知名度和聲譽）。舉例：疫情期間，很多市民都因為關注公眾衞生而減少吃喝玩樂的意慾。如何在那個時候幫客戶推新產品／服務／體驗呢？專業公關必須洞悉目標群眾的需要，找出亮點以提高新產品或新服務的熱度，帶動購買或嘗試體驗的意慾。

二、Change perception（改變觀念）。她舉了一個台灣的作品為例：很多人仍以為HPV不關自己事，但事實乃無論男或女都有感染風險。那如何改變公眾固有觀念？公關人都明白，靠強硬或說教式手法並不濟事，要和年輕人對到口，才能有改變觀念的轉機。於是，台灣的奧美公關找來當地新生代rapper屁孩Ryan與水水Mizu98變成HPV雙人組，用歌曲向年輕受眾軟銷，曲風和MV都帥翻了。

三、Change behavior（改變行為）。專業公關是problem-solver（問題解決專家），有很多客戶面對的問題，是需要透過改變目標群眾的行為才能成事。公關如何做到呢？那就需要透徹了解目標群眾裏，甚麼是他們行為的driving force（推動力）和barriers（障礙物）。

最後，Clara向學生拋出一個很值得探討的問題：「AI能取代公關嗎？」她的見解點出了公關專業的獨特性：「在資料蒐集上，AI可以幫到手，甚至可能做得比人好，但公關有兩個『C』是AI不能取代的—Creativity（創意）和Compassion（人性感同身受和關懷的一面）。」Creativity及Compassion，很美妙的兩個C，我特別喜歡Clara提到的Compassion，對，人有感同身受、關懷他人和為其他人分憂解難之心和能力，這是AI與PR之分別，亦是人工智能不能取代人類的地方。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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