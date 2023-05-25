夏寶龍考察澳門的時機和用意

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，周二至周五（23至26日）在澳門調研。周二傍晚，他與澳門行政長官賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人座談時，轉達了國家主席習近平對全體澳門同胞的親切關懷，對第五屆特區政府就任3年多來的工作，給予充分肯定，並對澳門管治團隊提出「6點希望」；夏寶龍還調研了橫琴粵澳深度合作區，分別考察了澳門青年創業谷、澳門新街坊項目、粵澳合作中醫藥科技產業園等。

今年3月，習近平在十四屆全國人大第一次會議閉幕會上的講話中指出：「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。」習近平的講話充分體現出，港澳兩個特區在「以中國式現代化推進中華民族偉大復興」進程中角色吃重，不可或缺。

3月底，中共中央發出大興調查研究之風的通知，作為中央執掌港澳工作的主要領導人，夏寶龍對做好新時代港澳工作，有着強烈的責任感和使命感。上月13至19日，夏寶龍在香港進行了為期7天的全面調研，現在又到澳門深入調研，體現出多重用意。

完善兩大短板 提升澳治理能力

夏寶龍到達澳門的第一時間，就與行政長官和管治團隊開會，代表中央向特區提出「6個更大作為」。談到「在全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針上展現更大作為」時，夏寶龍指出，要不斷彰顯澳門一國兩制示範作用；談到「在維護國家安全上展現更大作為」時，夏寶龍指出，澳門特別行政區維護國家安全委員會和行政、立法、司法機關，要全面準確實施新修改生效的國安法，加快推進相關配套立法工作。

以上兩點內涵豐富，指向明確，「彰顯示範作用」意味着澳門必須成為一國兩制實踐的樣辦、標桿、典範。那麼，用這個標準來衡量，澳門還有哪些「短板」？

第一，對照香港新選舉制度，澳門的選舉制度還須進一步完善。凡事物極必反，香港經歷了2019年「修例風波」後，暴露出許多問題，大亂之後必有大治，香港完善了新選舉制度，把「愛國者治港」落到了實處；那麼，澳門現行的選舉制度，是不是就完美無缺呢？不見得！回歸以來，澳門在落實「愛國者治澳」方面，整體上比香港好很多，但也並非沒有問題，而且若不能從制度上「防患於未然」，也不排除今後會出現問題。

因此，從維護國家安全的角度而言，在香港新選舉制度成功實施後，有必要對澳門的選舉制度也進行改革。

第二，對照新修改生效的國安法，澳門還須修訂本地法律。從回歸以來的實踐看，「中央全面管治權與特區高度自治權的銜接不到位」之現象，在香港、澳門兩個特區都存在；兩地區別在於，「港獨」勢力利用了這個制度上的漏洞，在香港搞了一場「顏色革命」，在澳門則沒有人敢於明顯挑戰憲法和基本法構成的憲制秩序，一切風平浪靜。

但表面上的平靜，並不意味着漏洞就不存在，也不意味着可以對國家安全的隱患置之不理。汲取香港的教訓，澳門應對照新修改生效的國安法，對本地法律進行一次系統性的修訂完善和配套。

經濟發展適度多元 增韌性降風險

夏寶龍具有豐富的地方工作經驗，做事一貫務實貼地，講究實效，用內地官方的話說，具有「釘釘子精神」，工作「壓茬推進」，「堅持問題導向」，緊盯問題不放，一個問題一個地解決。香港國安法和新選舉制度實施後，香港已實現由亂到治；現在，夏寶龍對澳門治理進行一番檢視，發現問題、解決問題，從完善制度入手，推動鞏固「澳門治理」的基礎和成形。

博彩業是澳門的支柱產業，但僅靠博彩業是不行的。3年疫情期間，由於採取嚴格的防控措施，澳門經濟一派蕭條；其中在2022年，澳門的人均GDP僅為最高年份的4成。

夏寶龍的「6個希望」中，提到「在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為」，他希望澳門特區政府做優做強「一中心、一平台、一基地」：「一中心」，即世界旅遊休閒中心；「一平台」，即中國與葡語國家商貿合作服務平台；「一基地」，則是以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。

這3句話的定位，意味着澳門不能局限於博彩業，應該在旅遊休閒上再拓展一些項目；澳門要利用好祖國這個世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國的優勢，當好我們國家與葡語國家的「超級聯絡人」；澳門應當利用好文化多元的優勢，在促進文化交流上有所作為。總之，要增強韌性、降低風險，經濟發展要「適度多元」、「可持續」。

做好橫琴開發 當大灣區制度範本

3年多來，夏寶龍非常重視橫琴的發展，此次調研在橫琴用的時間不少，因為橫琴的地位十分特殊。2021年9月，中共中央、國務院印發了《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，「橫琴粵澳深度合作區管理委員會」、「橫琴粵澳深度合作區執行委員會」掛牌亮相。澳門是彈丸之地，發展空間嚴重受限，橫琴的面積是澳門的3倍多，不僅可以規劃發展一些前沿產業，而且在生活服務、社會治理上「趨同澳門」。在不少人看來，中央有意把這塊地「送給澳門」，令港人羨慕不已。

這些年來，橫琴發展整體態勢不錯，但由於3年多疫情影響，發展速度並不如人意，在體制機制上的創新還不夠多，特別是可複製的經驗不多。夏寶龍講到「在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為」，正是要求橫琴開發的步子再大一些，合作交流的步驟再快一些。

中央總是站在全局和戰略的角度考慮問題，從中央的角度看，橫琴是一塊「試驗田」，要為粵港澳大灣區的制度創新提供範本、要為新時代一國兩制的實踐提供樣本、要為港澳融入國家發展大局發揮示範作用。因此，不能簡單地把橫琴看作是中央送給澳門的「大禮包」。

澳門將於明年迎來回歸祖國25周年的大日子，在澳門回歸15周年時，習近平曾親臨澳門視察，稱讚澳門「小桌子上唱大戲」，演繹出精采的「澳門故事」。習近平一直牽掛着澳門同胞，關心澳門發展。

夏寶龍此次調研，傳達以習近平總書記為核心的黨中央、中央政府，對澳門同胞的巨大關懷，提振澳門各界的士氣，提到「在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為」、「在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為」，這是中央對澳門特區管治團隊和社會各界的殷切希望，更是激勵鼓勁。

「1+4」發展策略 探索前行

澳門是旅遊城市，經濟多元化還未達到一定程度，在3年多疫情期間，澳門經濟受到很大影響。橫琴粵澳深度合作區由澳門和內地共同管理，如何建設是沒有先例可循的；在內地，成功的開發區很多，但一國兩制延伸到深合區，在全世界都沒有先例，難度也很大。澳門特區政府提出「1＋4」適度多元發展策略，「1」是旅遊，至於其他4個行業，一是高新科技、二是大健康產業、三是現代金融業、四是會展商貿和文化體育。「1＋4」剛剛起步，還處於打基礎、探索前行的階段，遇到的困難也不小。

夏寶龍此次調研，深入了解澳門發展遇到的困難和問題，把搜集的問題帶回去逐一梳理，尋找解決問題的辦法，向中央滙報，爭取中央支持。按照慣例，在港澳回歸的重要時間節點，中央都會送上「大禮包」，明年是澳門回歸祖國25周年，相信中央也會給68萬澳門居民驚喜。

港澳同為一國兩制下的特別行政區，應該相互學習借鑑，夏寶龍在澳門調研釋放的訊號，也值得香港關注、思考，對於推進一國兩制的香港實踐，有重要啟迪、領悟和借鑑。

▲ 從中央的角度看，橫琴是一塊「試驗田」，要為粵港澳大灣區的制度創新提供範本。圖為夏寶龍到橫琴粵澳深度合作區進行調研。（國務院港澳辦網站圖片）