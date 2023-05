平衡質量與安全 追求優質服務

「服務氛圍」(service climate)和「安全氛圍」(safety climate),是近年管理學熱門的討論議題。舉例而言,在醫療保健行業,當醫療團隊高度強調為病人提供高質量服務,同時又強調醫療安全的重要性,如此一來醫護人員就要面對「服務氛圍」和「安全氛圍」之間的競爭性需求。

病人可能要求服用一種在國外使用、但尚未獲得本地政府批准的特效藥物,醫護人員可能需要遵守現行的醫療安全規則,拒絕病人請求,確保了服務安全,卻損害了服務質量;或者滿足病人要求,提高了服務的吸引力,卻又帶來潛在的安全隱患。

所謂「服務氛圍」,學者Benjamin Schneider指是員工對「在客戶服務和客戶服務質量方面獲得獎勵、支持和預期的實踐、程序和行為」的共同看法,簡而言之,即員工對於組織會獎勵、支持和期待與服務有關的行為及管理做法之共同看法;至於「安全氛圍」,則是指員工對遵循與工作場所安全相關的程序和實踐的共同看法。

對於這兩者,學者多分別進行個別的研究和分析,但兩者的跨領域角色卻知之甚少。筆者進行了一項研究,分析了「服務氛圍」(對安全績效)、「安全氣圍」(對服務績效)的跨領域主要作用,以及預測服務和安全績效兩方面的聯動作用。

換言之,「服務氛圍」和「安全氛圍」會否產生意想不到的跨領域結果--即服務氛圍影響安全績效、安全氛圍影響服務績效,如有,如何影響?其次,各種氛圍在服務和安全性能方面,是相互促進、還是相互抑制?

為了找出問題的答案,我們採用了「探索-開發」(team exploration/exploitation)框架,並將「團隊探索」和「團隊開發」作為跨域關係的中介,檢驗我們的研究設定。「團隊探索」是指團隊在開發新服務、嘗試不同實踐、尋找改進的服務交付方式,以及在日常運營中實施新想法方面的活動;「團隊開發」則指團隊在執行現有服務和實踐,以提高可靠性和效率方面的活動。

服務與安全氛圍 不可兼顧?

仔細分析,在強調「服務氛圍」下,團隊成員認為高質量的服務得到認可、支持和獎勵,因此努力探索新服務,或改進現有服務,甚至提供定制服務,滿足個別客戶的需求。服務熱情的氛圍,會激勵員工在提供優質服務時謹慎行事,從而提高服務績效。

然而,「服務氛圍」可能會妨礙安全性能,例如團隊成員可能會尋找新的工作方式,並重新定位專業實踐,以提高服務質量,探索新穎而有吸引力的活動,以獲得客戶的支持和讚賞,但此舉可能會導致失誤甚至事故,因此我們作出以下假設:

假設一:「服務氛圍」與團隊服務績效正相關,但與團隊安全績效負相關。

另一方面,當強調安全是重中之重時,工作團隊往往會保持一致的工作行為,蕭規曹循,避免可能導致錯誤和不良事件的偏差,如此可以在很大程度上避免意外傷害發生。有研究論證,「服務氛圍」可以促進安全績效,卻可能對服務績效產生負面影響,因此我們作出以下假設:

假設二:「安全氛圍」與團隊安全績效正相關,但與團隊服務績效負相關。

我們進行了兩項實地研究,分別測試了「服務氛圍」和「安全氛圍」的特定領域和跨領域主要關係(「研究1」),以及試圖複製主要關係(據假設1和2),並借鑑「探索-開發」框架,進一步引入團隊探索和團隊開發,作為跨領域關係的解釋機制(「研究2」)。相關細節不擬在本文詳述(有興趣的讀者可參考筆者論文「Crossing the Domain:Unintended Consequences of Safety and Service Climates」),而聚焦討論整項研究的結果和組織管理上的意義。

「研究1」的結果顯示,「服務氛圍」與服務績效呈正相關,但與安全績效的關係不顯著,而「安全氛圍」與安全績效呈正相關,但與服務績效呈負相關;「研究2」發現了對所有主要關係的支持,並且還揭示了「服務氛圍」通過「團隊開發」,對安全和服務績效產生影響。此外,「服務氛圍」通過「團隊探索」,對服務和安全績效產生間接影響。

保障基本安全 盡力滿足客戶需求

研究結果有幾個實際意義。首先,在醫療保健等行業,醫療服務專業人員被鼓勵提供先進的、以患者為中心的護理,但受到嚴格的安全程序限制,從而導致兩難境地。「服務氛圍」應為改進服務提供合適的環境,以滿足客戶的需求,同時不影響基本安全性能。為了營造良好的「服務氛圍」,管理人員可傾向採用培訓和社會化系統,向員工傳達優質客戶服務的重要性,並為他們提供必要工具,例如在醫療保健行業的背景下,組織應提供精心設計的培訓系統,以提高對患者不同健康狀況的各種需求之認識。

其次,盡管強調「安全氛圍」可以帶來高安全績效的好處,但管理人員應該意識到,這可能會對團隊服務績效產生不利影響。服務合意性在實時服務交付中,通常很重要,一旦缺失,員工可能會選擇常規做法,而這些做法可能並不總能有效滿足客戶獨特的、未預料到的或不斷變化的需求;即使高度重視安全,員工也需要提供新的、先進的服務--尤其是在服務行業,客戶有各種意外或特殊情況,必須以非常規的方式處理,不宜僵化。

包容多種氛圍 加強服務多樣性

第三,盡管我們的研究揭示了「服務氛圍」和「安全氛圍」之間的競爭邏輯,但培養和管理組織氛圍的最佳策略,應以一種巧妙的方式作出包容,而不是採用武斷的「非此即彼」之方式。雙元性觀點表明,多種氛圍對企業效率很重要,為加強對服務多樣性需求的回應,組織應整合和協同不同的氛圍,管理者應同時提倡服務質量和安全,而不是過分強調一種氛圍,以至對另一種氛圍及其預期結果產生不利影響。

總的來說,管理人員必須根據組織的戰略目標和競爭戰略謹慎行事,平衡服務質量和安全,以實現兩種氛圍的潛力。例如經營滑雪、水肺潛水等活動的公司,應在其運營和產品中保持基本安全,同時還必須尋求先進產品吸引客戶。如果服務質量是公司的競爭戰略,除了培養員工對提供優質服務的集體認知外,管理者還應該向員工強調,維持基本安全要求的重要性,一個典型的例子是醫療保健行業,其中維護基本安全至關重要,但同時醫療保健管理人員亦應牢記,醫院是一個以服務為導向的組織,追求優質和個性化服務以滿足患者需求非常重要。

事實上,「服務氛圍」和「安全氛圍」在服務環境中無處不在,服務和安全績效愈來愈受到重視。筆者的研究通過展示「服務氛圍」和「安全氛圍」的跨域關係,可增進對這些氛圍的了解,從而制定一項服務與安全兼顧的優化組合。

▲ 在醫療保健等行業,醫護人員被鼓勵提供先進的、以患者為中心的護理,但受到嚴格的安全程序限制,導致兩難境地。(資料圖片)