誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 行政人員版 2023/05/25 分享： 分享： 據韓聯社報道，南韓反壟斷執法機關昨表示，由於當地3間電訊商的廣告誇大不實並誤導消費者對5G網速的認知，決定對這3間電訊商處以罰款總計336億韓圓（約2億港元）。 涉事電訊商包括SK電訊（SK ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 今日 CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 2023/05/24 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 2023/05/24 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 2023/05/23 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 2023/05/23 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 5G 南韓 電訊商