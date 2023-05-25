CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略 行政人員版 2023/05/25 分享： 分享： 近年政府積極發展Web 3.0生態圈，市場上亦出現各種新技術如生成式AI等，CSL Mobile昨推出5G AI Academy，免費為市民提供一系列AI工作坊，讓市民大眾都有機會接觸各種新科技。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 今日 誇大5G網速 3韓電訊商罰2億 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 2023/05/24 WhatsApp新功能 15分鐘內可改信息 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 2023/05/24 SSD檔案突消失 SanDisk將更新軟件 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 2023/05/23 Nvidia打造超級電腦 採用自家CPU芯片 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 2023/05/23 三星預設搜尋引擎 研用Bing惟已叫停 5G 元宇宙 csl 人工智能