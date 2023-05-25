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CSL Mobile工作坊 免費提供AI入門攻略

行政人員版 2023/05/25

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近年政府積極發展Web 3.0生態圈，市場上亦出現各種新技術如生成式AI等，CSL Mobile昨推出5G AI Academy，免費為市民提供一系列AI工作坊，讓市民大眾都有機會接觸各種新科技。

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欄名 : 科技新知

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