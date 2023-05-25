荃灣廣場「筍得祭」3大驚喜 「綫上齊齊搶」逾千張商戶禮遇券 低至5折

新鴻基地產旗下荃灣廣場正舉行購物盛典「筍得祭」，即日起至6月6日，將為大家帶嚟3大驚喜，回饋「荃」城顧客鼎力支持！當中包括「綫上齊齊搶」逾千張商戶禮遇券，折扣低至5折；並與場內多間人氣商戶聯手推出逾140個「到店優惠」，覆蓋衣食住行各方面；最後更有消費滿額可參加「即抽即中獎賞」㖭。

其中「綫上齊齊搶」活動有過千張商戶禮遇券喺The Point App畀會員瘋搶，當中唔少係夏日必備單品，如Itsu IS-0131迷你按摩槍（15折）、Derma Elements面膜買1送1（半價）、OPTICAL 88 COVER+Sun寶麗萊外掛式太陽眼鏡（半價）等。另外，即日起至6月30日，The Point會員喺場內以電子貨幣單一消費每滿$500並成功登記積分，即可喺The Point App內獲得抽獎機會1次（每套合資格嘅消費單據可獲最多3次抽獎機會），有機會贏得Apple iPhone 14 Pro Max 256GB、Apple iPad Pro 11吋Wi-Fi 256GB等，以及The Point積分獎賞㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ Apple iPhone14 Pro Max 256GB