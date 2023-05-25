  • 25°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 04:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荃灣廣場「筍得祭」3大驚喜 「綫上齊齊搶」逾千張商戶禮遇券 低至5折

行政人員版 04:00 2023/05/25

分享：

分享：

新鴻基地產旗下荃灣廣場正舉行購物盛典「筍得祭」，即日起至6月6日，將為大家帶嚟3大驚喜，回饋「荃」城顧客鼎力支持！當中包括「綫上齊齊搶」逾千張商戶禮遇券，折扣低至5折；並與場內多間人氣商戶聯手推出逾140個「到店優惠」，覆蓋衣食住行各方面；最後更有消費滿額可參加「即抽即中獎賞」㖭。

其中「綫上齊齊搶」活動有過千張商戶禮遇券喺The Point App畀會員瘋搶，當中唔少係夏日必備單品，如Itsu IS-0131迷你按摩槍（15折）、Derma Elements面膜買1送1（半價）、OPTICAL 88 COVER+Sun寶麗萊外掛式太陽眼鏡（半價）等。另外，即日起至6月30日，The Point會員喺場內以電子貨幣單一消費每滿$500並成功登記積分，即可喺The Point App內獲得抽獎機會1次（每套合資格嘅消費單據可獲最多3次抽獎機會），有機會贏得Apple iPhone 14 Pro Max 256GB、Apple iPad Pro 11吋Wi-Fi 256GB等，以及The Point積分獎賞㗎。

本文轉載自《晴報

Apple iPhone14 Pro Max 256GB

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 易賞錢「一秒GO一起GREEN」 空樽回收 免費換低碳獎賞
今日
易賞錢「一秒GO一起GREEN」 空樽回收 免費換低碳獎賞
八卦名利場 - 7仔引進日本7PREMIUM黑咖啡 $17歎不一樣「7黑」滋味
2023/05/24
7仔引進日本7PREMIUM黑咖啡 $17歎不一樣「7黑」滋味
八卦名利場 - DON DON DONKI進駐荷里活廣場 Shopping Jetso三重賞 消費滿$600送$60優惠
2023/05/24
DON DON DONKI進駐荷里活廣場 Shopping Jetso三重賞 消費滿$600送$60優惠
八卦名利場 - 4款Häagen-Dazs™日本限定雪糕直送香港 一試難忘
2023/05/23
4款Häagen-Dazs™日本限定雪糕直送香港 一試難忘
八卦名利場 - UNIQLO夏日感謝節周五開始 首周必搶人氣UT系列
2023/05/23
UNIQLO夏日感謝節周五開始 首周必搶人氣UT系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？