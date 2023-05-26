FENDI 當Kim遇上Marc 副刊版 2023/05/26 分享： 分享： 最近要談FENDI，一定離不開品牌和中國喜茶合作推出價廉物美的膠杯和杯墊等產品，於中國市場成為不少人瘋購的對象。不過，對香港市場來說，FENDI的創作總監（女裝）Kim Jones和設計師Marc ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 2023/05/19 新經典 CHANEL 22手袋正式上架 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 2023/05/19 姜濤最愛 Yohji Yamamoto叛逆精神 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 2023/05/12 Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 Christian Louboutin除了紅底，還有…… 2023/05/05 Christian Louboutin除了紅底，還有…… Rick Owens 星級的暗黑球鞋 2023/04/28 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 消費資訊 鞋履 意大利 羅馬 K11 MUSEA