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FENDI 當Kim遇上Marc

副刊版 2023/05/26

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最近要談FENDI，一定離不開品牌和中國喜茶合作推出價廉物美的膠杯和杯墊等產品，於中國市場成為不少人瘋購的對象。不過，對香港市場來說，FENDI的創作總監（女裝）Kim Jones和設計師Marc

...

欄名 : Fashion

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