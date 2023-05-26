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酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒

副刊版 2023/05/26

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香港人對於食很講究，要鋸扒會選擇不同國家及部位的肉類，追求極致享受。新開銅鑼灣皇冠假日酒店的炭烤扒房CARVER，自設乾式熟成櫃，並採用明火炭烤處理來自環球的頂級牛扒，還搭配特色的自家製醬汁及配菜，提

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欄名 : Food

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