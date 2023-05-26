酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 副刊版 2023/05/26 分享： 分享： 香港人對於食很講究，要鋸扒會選擇不同國家及部位的肉類，追求極致享受。新開銅鑼灣皇冠假日酒店的炭烤扒房CARVER，自設乾式熟成櫃，並採用明火炭烤處理來自環球的頂級牛扒，還搭配特色的自家製醬汁及配菜，提 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 2023/05/19 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 2023/05/12 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 2023/05/05 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 2023/04/21 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 2023/04/14 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 美國 日本 歐洲 品牌 酒店 設計 餐廳 澳洲 加拿大 法國