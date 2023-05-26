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因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3

副刊版 2023/05/26

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相信不少人都可能因為畢彼特之名，而喝過他有份打造的Rose香檳Fleur de Miraval。一間只專注做Rose香檳的Champagne House，可以說獨一無二，還要是集合了3P之力：Pitt

...

欄名 : Wine

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