因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 副刊版 2023/05/26 分享： 分享： 相信不少人都可能因為畢彼特之名，而喝過他有份打造的Rose香檳Fleur de Miraval。一間只專注做Rose香檳的Champagne House，可以說獨一無二，還要是集合了3P之力：Pitt ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 2023/05/19 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 2023/04/28 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 2023/01/27 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 2023/01/27 澳洲Penfolds Pop-up登陸中環 無界超越精神盡在葡萄酒 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 2023/01/13 軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 香檳 法國 畢彼特 葡萄酒