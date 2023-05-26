體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能

還有個多月便放暑假，家長又是時候為孩子的暑期活動張羅，南華體育會2023暑期課程剛開始接受報名，想孩子成運動健將，不妨留意一下有甚麼孩子感興趣的活動。

除了籃球、乒乓球、游泳、保齡球等每年必備的暑期課程

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