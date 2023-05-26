體育活動暑期課程 氣槍劍擊刺激鍛練體能 副刊版 2023/05/26 分享： 分享： 還有個多月便放暑假，家長又是時候為孩子的暑期活動張羅，南華體育會2023暑期課程剛開始接受報名，想孩子成運動健將，不妨留意一下有甚麼孩子感興趣的活動。 除了籃球、乒乓球、游泳、保齡球等每年必備的暑期課程 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 2023/05/24 康城影展 范冰冰型鬥奧斯卡影后楊紫瓊 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 2023/05/23 東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 2023/05/22 維他奶推有機蒸煮嫩豆腐220克細包裝 一盒一餸更方便 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 2023/05/20 權八推出夏日吞拿魚祭 以藍鰭吞拿魚打造特色料理 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 2023/05/15 港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 運動 興趣 教練 籃球 劍擊 射擊