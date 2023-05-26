從小喜歡在先父的大書架前，把架上的書一頁一頁地翻，一旦發掘到有趣作品，如獲至寶，馬上蹲在地上逐頁讀下去。有時揭開一些其貌不揚的書，居然是禾稈冚珍珠，那種驚喜確實快樂無比，故那個書架一直是我的藏寶閣。由於喜歡與書為伍，有天，阿媽問我長大後想做甚麼？現在回想，她當時的語氣帶點期待，但我童年無忌，認真地答：「任何工作只要有書看就好，去圖書館執書、夜晚看更（無人騷擾我看書）或者開間小書店都不錯，無人幫襯我便可以自己看書……」阿媽的表情當然……但佢有佢鬧，我每天仍捧着她口中「唔等使」的書。

直到現在，開間小書店、以書會友，仍是我嚮往、快樂的夢想，但相信在港難以實現，難以暢快地、毫無顧忌地銷售我心目中的好書，那就寧願不做了。要數我喜歡的香港小書店，去年一月已結業的英文小書店清明堂（Bleak House Books）是其中之一，是我心水dream bookshop。

老闆是我的好友Albert Wan，他原為美國執業律師，書店結束非因做不住。那時見他把書架逐個拆去，還原成只有四壁之原貌，我的心情非常複雜不捨，但又支持他離開的決定。離港前兩天，他專誠把書店最後一本為我收藏好的林語堂《The Importance of Living》絕版送到我手上，那份物輕情意重，我捧着書哭了。近年有太多交心友離開，我不捨，但同時又覺得他們這樣會快樂一點，很矛盾。

近日收到他的WhatsApp，知道他在彼邦再開書店，還捎來即將開幕的書店相片，很有清明堂的味道，我很替他開心，他仍堅持做他認為值得做的。或許，一個人開過書店、親身感受過一間小書店竟能凝聚同好人的威力和魅力後，已不能回頭，只會想延續書店聚人那種動量。看來，我這個以書會友的兒時夢想，不會在香港實現了，但我相信Albert在他方會做得到。