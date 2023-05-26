「半公益」創投 推動社會福祉進步

創新1.0時代本質上是商業模式的創新，是利用互聯網技術做「連接」（connection）；創新2.0時代的關鍵則是「整合」（integration），而不再是簡單地複製他人經驗、簡單疊加各種技術和應用場景，來自基礎科技、基礎科學的創新，將以全領域、深結合的方式，改變各行各業，推動製造業的全面升級。

未來的創新是將真正的「黑科技」、「硬科技」與傳統產業融合起來，實現長遠價值創造和共同發展；科技不是科技企業的專利，傳統製造業加上科技，將從產業端改造整個商業系統，適應不斷進化的商業環境。

融合「黑科技」 傳統產業全面升級

從商業物種的創新，到產業的快速迭代；從早期投資、成長期投資到併購投資；從海外模式的中國實踐，到中國模式的海外拓展，價值投資正在經歷更多發展和變化。這其中的核心沒有變，就是是否為產業發展和社會進步創造長期價值、是否在堅持長期主義、是否在做時間的朋友。併購投資的出發點，並不是追求投資規模，或單純的投資收益，更關鍵的是，在原有商業模式創新進入階段性瓶頸的情況下，判斷科技賦能可否成為驅動產業升級的新價值所在，能否通過科技創新，對現有商業模式進行精細化打磨，通過引入新的資源，改善被併購公司的長遠狀況。

一個商業機會，不應只看其過去的收入、利潤，也不能簡單看今天或明天的收入、利潤，這些數字當然很重要，但並不代表全部；真正值得關注的核心，是它解決了甚麼問題，有沒有給社會、消費者、用戶提升效率、創造價值。只要是為社會創造價值的企業，其收入、利潤早晚會兌現，社會最終會給予它長遠的獎勵。

堅持長期主義 經濟社會價值並重

如果說價值投資的出發點，是發現價值（value discovery）的話，其落腳點應該是創造價值（value creation）。價值投資不是投資者之間的零和競爭，而是共同把蛋糕做大的正和協同，堅持尋找動態護城河，把企業家持續創新、持續創造價值的能力，作為企業長期可持續發展的核心動力。

「管理哲學之父」Charles Handy曾提出「第二曲綫」理論（The Second Curve），也就是企業應該在「第一曲綫」（主營業務）增長平緩前，找到「第二曲綫」，代替「第一曲綫」擔當增長引擎。對於一家企業來說，如果能夠在變化的時代浪潮和市場環境中不斷地創新，具備從一條曲綫跳到另一條曲綫的能力，我們就可以認為其具備了不斷深挖護城河的能力。

真正偉大的公司，敢於打破自身的壟斷地位，從內部打破邊界，構建一個資源開放、互利共贏的生態系統。在所有的價值維度中，不僅存在金融資本（股東利益），還存在人力資本（勞動者利益）、社會資本（社會公眾利益）和自然資本（自然生態資源）等多種角度的考量。最好的創投資本配置，應該是堅持長期主義，為有利於社會普遍利益的創新承擔風險，以實現社會福祉的整體進步，因此一份卓越的商業計劃專案，必須經濟價值和社會價值並重。

培養創新土壤 5大要素

近年來，資本對商業模式創新的熱烈追捧，已被更為冷靜和專業的「硬科技」、「原創科技」替代，創投行業也從粗放發展，進入了以專業能力取勝的精耕期。紅杉資本中國基金創辦人、攜程旅行網及如家酒店創始人沈南鵬指出，與以往商業模式創新為主的行動互聯網時代不同，依靠技術驅動的創新企業，往往面臨更長的發展周期，也需要更多長期資本，支持這些公司在某一個領域裏深耕，需要投資機構有耐心、有恒心、有信心，與創業者長期共同成長。紅杉將自身定位為「創業者背後的創業者」（the entrepreneurs behind the entrepreneurs），一直堅持「投早、投小、投科技」，同時秉承「半公益」的態度，支持天使輪、種子輪等早期企業的發展。

所謂「半公益」，就是真正支持具有原創和顛覆性技術的企業長綫發展，不被眼前雜音干擾，而沈南鵬亦指出了創新土壤的5大要素：（1）良好的土壤和生態環境、（2）充分競爭的機制、（3）完善的法制環境、（4）創業者的努力、及（5）證券化。

（「2023香港大學全國創新創業大賽」報名詳情，請瀏覽：https://icb.hku.hk/chs/news/detail/news-202300324）

▲ 未來的創新是將真正的「黑科技」、「硬科技」與傳統產業融合起來，實現長遠價值創造和共同發展。（資料圖片）