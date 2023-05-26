檢討聯滙制度 減少依賴美元

自去年3月起，美國聯邦儲備委員會開啟激進加息潮，試圖抑制通脹，導致國際銀行業和金融市場動盪。在全球加息的大環境下，西方市場和新興經濟體都面臨本國貨幣貶值壓力，以及資本外流風險，貨幣體系「去美元化」呼聲不斷。

筆者認為，現在正是加快人民幣國際化進程的潛在機遇，早前已就此「去美元化」浪潮撰文。隨着香港金融管理局上周宣布，跟隨美聯儲加息，有關香港現行聯繫滙率制度是否仍合時宜的議題，亦再度引發討論，筆者亦希望藉機探討本港的聯繫滙率制度。

兩大歷史因素 掛鈎美元挽信心

1983年，香港正式實施聯繫滙率制度，將港幣與世界儲備貨幣美元進行掛鈎，把滙率設定為7.8港元兌一美元。政策推出主要有兩大背景因素：其一，當時正值中英談判之初，處於政治過渡時期，香港前途未明朗，令市場憂慮，接續金融市場動盪，港幣不斷急劇貶值、資產價格下跌，市民大幅拋售港幣，港幣曾於兩天內貶值15%，至大約10港元兌一美元，香港貨幣信心危機徹底引爆；其二，美元是世界儲蓄和流通性最高的貨幣，且長期穩定，深得市場和投資者信任。

因此，將港幣與美元進行掛鈎，一來能穩定港元滙價，挽回公眾對港幣的信心，二來也可以降低國際資本進出香港面對的滙率波動風險，有利於香港金融中心和貿易樞紐角色的運作。

多年來，金管局須以規模龐大的美元外滙儲備，支撑聯繫滙率制度，透過在外滙市場買賣港幣和美元，使滙率穩定在7.8港元兌一美元水平，提供兌換保證。基本上，投資者帶着美元來港投資，盈利後再將港幣兌回美元帶走，期間資產總值受外滙市場波動影響的程度十分有限。

跟隨美加息步伐 樓市首當其衝

可是，聯繫滙率制度卻意味着，香港最終亦須跟隨美聯儲的加息步伐，隨之波動，大起大落。如今美元全球信譽下降，美國投資環境的吸引力減弱，外界普遍預測，美國今年將會出現經濟衰退；反觀中國，經濟增長前景向好，而香港與內地連結緊密，筆者相信香港經濟也會因而受惠。若香港因要維持聯繫滙率，而繼續跟隨美聯儲上調利率，首當其衝的就是本港樓市，市民借貸壓力倍升，如此無論是對於社會民生安穩、還是本港經濟復甦，都是不利因素。

無可否認，聯繫滙率制度是香港貨幣體系的支柱，是維持國際金融中心地位的重要基礎。可是，美元資產近年被利用作為國際金融制裁手段，肆意濫用，加上中美關係仍未見明顯改善，若然事態進一步惡化，美國拿香港「開刀」，凍結港元資產，亦不無可能；各國推行本幣結算的趨勢，也勢必減低美元作為結算貨幣的重要性，各央行亦會縮減購入美債作外滙儲備，美債違約危機、美元貶值的可能性隨之增加。面對這些上升的潛在風險，香港實在不能掉以輕心。

美元失信心 須作最壞打算

筆者相信，香港在短期內有能力和充足儲備應對滙率動盪，捍衞港元地位，然而金管局亦須未雨綢繆，防範未來聯繫滙率制度發生變化。當年將港元與美元掛鈎，原意是希望利用國際投資者對美元的信心，以支撑港元，但是如果大家都開始對美元失去信心，我們就要問：為甚麼港元仍要繼續與美元掛鈎？筆者認為，香港是時候考慮開始減少對美元資產的依賴，嘗試推進港幣與人民幣和其他一籃子貨幣掛鈎，作為應對之策。

▲ 香港在短期內有能力和充足儲備應對滙率動盪，捍衞港元地位，然而金管局亦須未雨綢繆，防範未來聯繫滙率制度發生變化。（資料圖片）