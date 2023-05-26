汲取澳門經驗 完善港車北上運作

千呼萬喚始出來，「港車北上」政策終於在本月初由粵港兩地政府共同宣布，將於7月1日正式實行，所有持回鄉證的香港居民，以個人名義擁有8座位以下的私家車均可申請。

「港車北上」之政策目的，是為港人提供進一步便利，可以自駕進入廣東省處理商務、個人事務或旅遊等，以便進一步擁抱港珠澳大橋機遇，促進大灣區發展融合互聯互通。行政長官李家超感謝中央及廣東省政府一直以來大力支持，推動和落實「港車北上」，為粵港之間的經貿和人文交流，提供進一步的發展動能。

名額少須早半月申請 難即興即遊

澳門早今年1月已經率先實施「澳車北上」，以筆者觀察，「澳車北上」運作順利，大橋口岸通關和珠海市面的澳門單牌車數量不少，可見政策甚受歡迎。在申請資格、申請流程、停留日期、兩地保險要求和驗車要求等方面，「港車北上」與「澳車北上」大致相同，但在每天配額和申請入境日期靈活度方面，則相差甚大，估計在方便程度和申請難度方面，港車遠遠不如澳車！

「澳車北上」實行至今，每周7天各設2,000個名額，一經核准資格後，最遲可以在計劃入境日期前一日申請，非常靈活，而且澳門車主利用大橋口岸進出內地，不用繳交大橋每程150元人民幣路費，因此「澳車北上」甚受澳門人歡迎。

然而，在「港車北上」第一階段，暫時每天只有最多300個名額可供申請，而且星期日和假期暫未設配額；申請入境日期方面，更要提早半個月遞交，未能達到即興即遊目的。

料開通初期搶手 一席難求

當然，無論是人口、車輛數目還是地域所在，香港與澳門均不盡相同，因此兩地車輛北上政策有差異不足為奇。澳門人口60多萬，合資格單牌車約8萬輛，而香港人口是澳門11倍，可以申請「港車北上」的私家車多達45萬，雖然香港經大橋前往珠海的路途，遠比澳門往珠海遙遠，更要支付過路費，但畢竟車輛數字多數倍，每天名額又只得澳車的15%，申請倍加困難；加上以港人一貫「愛新鮮」、「一窩蜂」、「怕執輸」作風，可以預期「港車北上」開通初期將一席難求，特別是假期前夕或周末，更如奇貨可居。

以實施多時的「大嶼山自駕遊」為例，自疫情後變得非常搶手，近月來改為每月月頭申請抽籤下月的名額，有市民向筆者表示，以家中兩輛汽車連續4、5個月入紙抽籤，均從未中籤，以此推敲，恐令滿心歡喜期待「港車北上」的車主感到洩氣。有一名車主向筆者透露，本來留着一輛7人車準備北上，但政策公布後覺得未如預期般容易成功申請，因經濟原因先賣掉車輛，以後再作打算。

改善驗車預約 推大灣區適用保險

當然，「港車北上」第一階段應屬摸索時期，筆者期待在運作順暢後，名額和申請日期靈活度方面得以進一步放寬，達到與「澳車北上」相若的方便水平。香港方面，驗車應確保預約比目前情況容易，保險業亦應推出更多大灣區適用的相關保險產品，而未曾在內地駕駛的港人，則應當更深入了解兩地駕駛文化和習慣差異，小心忍讓開車；同時，珠海邊檢方面應進一步提高大橋珠海口岸的通關處理容量，使口岸不致過於擁擠，多方合作之下，使政策達到真正便民利民的效果。

車輛北上政策方便了有車階級的市民，但在澳門，也有當地居民反映「澳車北上」對某幾類民生行業帶來較大影響，尤其是以服務本地客人為主的飲食業、修車汽車美容業、跨境物流業、個人服務業如美容理髮等，因更多具消費力澳人經常駕車北上，生意有明顯跌幅。特區政府宜汲取澳門經驗，制定方案，盡力協助可能受影響的行業和從業員，使「港車北上」不會引發新的社會問題。

▲ 粵港兩地政府月初共同宣布「港車北上」政策，為港人提供進一步便利，促進大灣區發展融合互聯互通。（資料圖片）