國歌置頂 盧寵茂批Google不合作 政治版 2023/05/26 分享： 分享： 港隊參加國際賽事接連出現播錯國歌事件，有人歸咎於Google拒將正確國歌置頂。醫務衞生局局長盧寵茂昨日在立法會提及事件時就話Google完全採取不合作態度，大爆「我們亦沒有辦法可以改變他們」。 國歌風波 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 盧寵茂搶人才 議員簡慧敏「割愛」 2023/05/25 盧寵茂搶人才 議員簡慧敏「割愛」 國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」 2023/05/24 國泰空姐涉歧視 特首司長也「中槍」 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 2023/05/23 港輸入外勞 顏汶羽「過大海」取經 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 2023/05/22 「共創明Teen」170師生 首度衝上雲霄 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 2023/05/20 夏寶龍訪港後 近期頻接見訪京團 盧寵茂 Google 醫務衞生局 器官捐贈 立法會