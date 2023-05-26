國歌置頂 盧寵茂批Google不合作

港隊參加國際賽事接連出現播錯國歌事件，有人歸咎於Google拒將正確國歌置頂。醫務衞生局局長盧寵茂昨日在立法會提及事件時就話Google完全採取不合作態度，大爆「我們亦沒有辦法可以改變他們」。

國歌風波

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