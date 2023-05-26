全球進入AI時代 給同學6個建議 行政人員版 2023/05/26 分享： 分享： ChatGPT、Midjourney等人工智能工具出現，「AI可否取代人類」成為熱門議題。隨手向ChatGPT查詢哪些工作有可能被AI取代，大量以前從未想過會受到影響的工種亦榜上有名，娛樂創作、醫療保 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 2023/05/19 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 保持開放學習 應對AI變局 2023/05/12 保持開放學習 應對AI變局 AI化身音樂人 引發版權爭議 2023/05/05 AI化身音樂人 引發版權爭議 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 2023/04/28 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 2023/04/21 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 科技行業 科研 人工智能 行業 就業 畢業 領導能力 職場技能