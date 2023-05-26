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全球進入AI時代 給同學6個建議

行政人員版 2023/05/26

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ChatGPT、Midjourney等人工智能工具出現，「AI可否取代人類」成為熱門議題。隨手向ChatGPT查詢哪些工作有可能被AI取代，大量以前從未想過會受到影響的工種亦榜上有名，娛樂創作、醫療保

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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